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Перечень видов современных технологий для заключения СПИК пополнился 14 позициями

Перечень видов современных технологий для заключения СПИК пополнился 14 позициями

16 февраля 2022, 10:44
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНПРОМТОРГ, СПИК, ГОСПОДДЕРЖКА
Источник: Минпромторг России

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Минпромторг России обновил перечень видов технологий, признаваемых современными для заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Локализация на территории России иностранных производств современных компонентов и оборудования не только пополняет технологическую базу нашей промышленности, но позволяет расширять перечень производимой в России продукции для поставок как на внутренний рынок, так и за рубеж. Например, технология производства телескопических погрузчиков с функциями удаленного мониторинга и управления машинами в режиме реального времени включает условие об использовании в такой машине двигателя российского производства. Это станет дополнительным стимулом для развития отечественного двигателестроения,

- подчеркнул Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров

Перечень пополнился технологиями производства сварных труб нефтяного сортамента, древесно-стружечных плит, меламина, синтетического жидкого топлива из ненефтяного сырья, линейного полиэтилена низкой плотности и высокой плотности и другими.

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Источник: Минпромторг России

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