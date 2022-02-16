Такая разная история развития "ГЕРДЫ"
16 февраля 2022, 10:44
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНПРОМТОРГ, СПИК, ГОСПОДДЕРЖКА
Источник: Минпромторг России
Минпромторг России обновил перечень видов технологий, признаваемых современными для заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Локализация на территории России иностранных производств современных компонентов и оборудования не только пополняет технологическую базу нашей промышленности, но позволяет расширять перечень производимой в России продукции для поставок как на внутренний рынок, так и за рубеж. Например, технология производства телескопических погрузчиков с функциями удаленного мониторинга и управления машинами в режиме реального времени включает условие об использовании в такой машине двигателя российского производства. Это станет дополнительным стимулом для развития отечественного двигателестроения,
- подчеркнул Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Перечень пополнился технологиями производства сварных труб нефтяного сортамента, древесно-стружечных плит, меламина, синтетического жидкого топлива из ненефтяного сырья, линейного полиэтилена низкой плотности и высокой плотности и другими.
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