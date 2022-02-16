Минпромторг России обновил перечень видов технологий, признаваемых современными для заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Локализация на территории России иностранных производств современных компонентов и оборудования не только пополняет технологическую базу нашей промышленности, но позволяет расширять перечень производимой в России продукции для поставок как на внутренний рынок, так и за рубеж. Например, технология производства телескопических погрузчиков с функциями удаленного мониторинга и управления машинами в режиме реального времени включает условие об использовании в такой машине двигателя российского производства. Это станет дополнительным стимулом для развития отечественного двигателестроения,