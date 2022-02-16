В Домодедово объявлен тендер на благоустройство территории парка «Взлет» на северо-восточной окраине микрорайона Авиационный, а также площади Гагарина и территории спортивного клуба «Авиатор», сообщает RosTender.info.

Согласно проектной документации, на территории парка «Взлет» устроят тротуары, велодорожки и велопарковки – основной пешеходный маршрут леса разнообразят, дополнив его дорожками из натурального покрытия. С появлением велодорожек разгрузится автомобильная инфраструктура транспорта, в том числе на дороге к аэропорту. Территорию пруда «Лесной» оснастят площадкой воркаутов, а также детскими площадками, веревочным парком и зоной прогулки для выгула собак. У воды появятся места для барбекю с навесами и гамаками. Площадь Гагарина, прилегающую к зданию ДК «Авиатор», оснастят кафе, качелями, каруселью, тихой аллеей и сухим фонтаном, на месте которого в зимнее время установят новогоднюю ель. На территории разместят открытую автомобильную стоянку. На территории спортивного клуба «Авиатор» заменят покрытия и оборудования спортивных площадок на современные. Здесь также заменят освещение для возможности занятий спортом в темное время суток. Проектом предусмотрена установка зрительских трибун. Управление капитального строительства городского округа Домодедово принимает заявки на участие в тендере на благоустройство до 3 марта. На работы выделят 497 млн рублей, контракт заключат на срок до 31 декабря 2023 года.

В конце января губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к населению рассказал о планах по благоустройству в городских округах. В 2022 году работы пройдут в 49 общественных местах – благоустроить планируется центр Звенигорода, территорию усадьбы Крафта в Королева, парки в Пушкино и Краснознаменске. Также, по его словам, работы пройдут на территории 50 лесопарков. Будут устроены веломаршруты, в том числе маршрут «Москва — Санкт-Петербург».

Фото: mospravda.ru