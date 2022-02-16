По оперативным данным филиала Системного оператора ОДУ Востока (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики четырех энергосистем на территории пяти субъектов Дальневосточного Федерального округа), потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока в январе 2022 года составило 4 938,2 млн кВт•ч, что на 5,4% больше аналогичного показателя 2021 года.

Выработка электроэнергии в январе 2022 года составила 5 393,3 млн кВт•ч, что на 11,0% больше, чем в январе прошлого года.

Разница между выработкой и потреблением в ОЭС Востока обусловлена экспортом электроэнергии в КНР и перетоком в ОЭС Сибири.

Тепловые электростанции (ТЭС) в первом месяце 2022 года выработали 3 481,9 млн кВт•ч (64,6% в структуре выработки ОЭС Востока), гидроэлектростанции (ГЭС) – 1 911,4 млн кВт•ч (35,4 % в структуре выработки ОЭС). По сравнению с январем прошлого года выработка ТЭС увеличилась на 11,4%, а выработка ГЭС – на 10,4%.

В Амурской области в январе 2022 года потребление составило 1 051,6 млн кВт•ч, что на 6,3% больше, чем в январе годом ранее. В Приморской энергосистеме показатель потребления увеличился на 6,0% – до 1 721,6 млн кВт•ч. Потребление электроэнергии в энергосистеме Хабаровского края и Еврейской автономной области в январе 2022 года выросло на 5,7% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года, составив 1 246,3 млн кВт•ч. В энергосистеме Республики Саха (Якутия) потребление увеличилось на 3,0% – до 918,7 млн кВт•ч.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Востока складываются из показателей энергосистем Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области и Республики Саха (Якутия).

О Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока» управляет режимами четырех энергосистем ОЭС Востока, расположенных на территории пяти субъектов Российской Федерации: Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, а также Республики Саха (Якутия).

Операционная зона ОДУ Востока охватывает субъекты федерации с площадью 4457,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на этой территории, проживают 5,104 млн человек. Объединенную энергосистему Востока образуют 29 электростанций, электрические подстанции класса напряжения 110–500 кВ общей мощностью 39,7 тыс. МВА и линии электропередачи 110–500 кВ общей протяженностью 33727 км. Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Востока по данным на 01.02.2021 составляет 11266 МВт.