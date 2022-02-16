АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ»), АО «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения» (АО «СНИИП», обе организации входят в состав Госкорпорации «Росатом») и АО «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна» (АО «Корпорация «ВНИИЭМ») заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития ядерных и космических технологий, реализации государственной политики в области импортозамещения и обеспечения технологической независимости РФ, а также продвижения отечественной продукции на международный рынок.

Согласно документу, стороны планируют совместно создавать и модернизировать комплексы электрооборудования, предназначенные для системы управления и защиты реактора (КЭ СУЗ), на объектах использования атомной энергии в России и за рубежом, применяя при этом оборудование АО «Корпорация «ВНИИЭМ». Также соглашение предусматривает организацию работ по унификации отечественной электронной компонентной базы (ЭКБ) и поэтапное импортозамещение критически важных компонентов в составе оборудования АО «Корпорация «ВНИИЭМ» при реализации совместных проектов. Срок действия соглашения составляет 5 лет.

Источник: Пресс-служба АО «РАСУ»