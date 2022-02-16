«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех установил в Уфе ультрабыструю зарядную станцию. Устройство обеспечит бесперебойную работу электробусов «КАМАЗ» – для их полной зарядки требуется всего 15 минут. Открытие УБЗС в столице Башкортостана стало первым этапом проекта по созданию в республике инфраструктуры для общественного электротранспорта.

Ультрабыстрая зарядная станция, установленная в Уфе на улице Менделеева, адаптирована под климатические особенности региона и предусматривает возможность эксплуатации в экстремальных температурах, при относительной влажности до 100%. Конструкция гарантирует возможность непрерывной работы оборудования без технологических перерывов на охлаждение.

Электробус «КАМАЗ» и ультрабыстрая зарядная станция КРЭТ поставлены в регион в рамках опытных испытаний. В течение двух месяцев эксперты будут оценивать эффективность работы электротранспорта и зарядного оборудования.

«Создание развитой сети электротранспорта и инфраструктуры, необходимой для обеспечения его бесперебойной работы, – наша стратегически важная задача. Переход от общественного транспорта с двигателями внутреннего сгорания к более экологичным электробусам позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в Республике Башкортостан, сформировать более комфортную городскую среду. Совместно со структурами Ростеха – КАМАЗом и «Концерном Радиоэлектронные технологии» – мы запустили опытные испытания первого городского электробуса. Их результаты позволят сформировать точный план по развитию электротранспорта в регионе. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это очень значимая и своевременная работа», – отметил начальник управления транспорта и связи Уфы Олег Хмарин.

Электробус подключается к УБЗС через специальную контактную систему пантограф-купол. Питание может обеспечиваться как от сети постоянного тока сохранившейся транспортной инфраструктуры (трамваев или троллейбусов), так и от обычной городской трехфазной сети переменного тока.

«Установка ультрабыстрой зарядной станции в Республике Башкортостан – для нас знаковое событие. В России климат, а соответственно, и условия эксплуатации от региона к региону значительно отличаются. Задача концерна – обеспечить бесперебойную работу электрозарядного оборудования в любой части страны, как зимой при –40 °С, так и летом при высокой влажности. Наша сеть электрозарядных станций сегодня охватывает более 30 регионов России. География ультрабыстрых зарядок пока не столь обширна – до недавнего времени оборудование было востребовано только в Москве, из-за чего опыт эксплуатации ограничивался Центральной Россией. Именно поэтому установка УБЗС в Уфе – возможность испытать устройства в новом климатическом поясе, понять эксплуатационные особенности и издержки», – отметил генеральный директор «Концерна Радиоэлектронные технологии» Александр Пан.

КРЭТ стал первой отечественной компанией, запустившей серийное производство ультрабыстрых зарядных станций для общественного электротранспорта. Также структура Ростеха разрабатывает зарядные станции для микроэлектротранспорта и электромобилей.

В августе 2021 года Правительство РФ утвердило концепцию развития производства электротранспорта и инфраструктуры для его использования до 2030 года. Согласно документу, к 2030 году каждый десятый автомобиль, выпускаемый в стране, должен быть электрическим, а число электрозаправок должно вырасти до 72 тыс.