В Брянской области капитально отремонтируют 22 км трассы А-240

Речь идет об участке с 194 по 216 км, который проходит по Новозыбковскому району.

Специалисты уже выполнили основной объем работ, включающий переустройство труб, исправление продольного профиля дороги, усиление основания, укладку нового дорожного покрытия. Кроме того, на участке смонтировали более 2 км линий электроосвещения. В этом сезоне дорожникам предстоят работы по укреплению обочин, установке знаков и барьерного ограждения, обустройству тротуаров и автобусных остановок. Напомним, ремонт 54-километрового (км 138 - км 150, км 174 – км 216) участка трассы А-240 стартовал в 2019 году и был разделен на этапы, в 2020 году завершили капремонт первых 22 км. В 2021 году ввели в строй еще 10 км трассы. Оставшиеся 22 км планируется сдать в эксплуатацию до конца 2022 года. Таким образом, уже в этом году более 80% протяженности трассы А-240 будет приведено в нормативное состояние.

В Почепском районе продолжается ремонт моста через р. Коста на 82-м км. Специалисты уже выполнили работы по ремонту и усилению опор, замене железобетонных балок пролетного строения, замене переходных плит, шкафных стенок и устройству лестничных сходов. В прошлом году также стартовали работы на двух путепроводах (на 212-м и 31-м км). Все указанные объекты сдадут в эксплуатацию в 2022 году.

Добавим, что в этом году на 107-м км установят электроосвещение, а на 73-м км — дополнительный светофор. Также на 76-м и 107-м км устроят световое проецирование на пешеходных переходах.

Общая протяженность автодороги А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Белоруссия составляет 216,14 км.