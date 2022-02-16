С Верхоянского улуса начата масштабная модернизация локальной энергетики по соглашению с ПАО «РусГидро». Об этом 14 февраля отметил министр ЖКХ и энергетики Якутии в ходе отчета правительства республика перед жителями Верхоянского района под руководством Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации - Первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Андрея Федотова.

«В прошлом году на полях Восточного экономического форума совместно с «РусГидро» мы ввели в эксплуатацию первую в Якутии гибридную электростанцию в селе Табалах. В целом по Верхоянскому улусу планируем реконструировать и ввести в эксплуатацию еще 12 гибридных электростанций. Солнечная инсоляция в Верхоянском районе очень хорошая и энергообъекты предполагают применение возобновляемых источников энергии. Новые дизельные электростанции будут отвечать всем современным стандартам и нормам, в том числе по снижению углеродного следа», - рассказал Вячеслав Емельянов.

В 2022 году будет введена в эксплуатацию гибридная электростанция в городе Верхоянск. В рамках заключенных энергосервисных контрактов запланировано строительство автоматизированной гибридной энергоустановки с использованием ВИЭ-генерации в поселке Батагай, Сайды, Бетенкес, Борулах, Арылах, Юнкюр, Дулгалах, Суордах, Столбы, Барылас, Алысардах.

Элементы каждого энергокомплекса будут объединены автоматизированной системой управления, обеспечивающей наиболее эффективную работу комплекса с минимизацией потребления топлива. Использование таких энергокомплексов позволит сократить потребление топлива до 30% от текущих значений.

Также министр в своем выступлении отметил, что важными вопросами остаются подключение частного сектора к централизованному отоплению и обеспечение качественной питьевой водой.

За десять лет в Верхоянском улусе построили и реконструировали 22 котельные на сумму капитальных вложений более 1 млрд рублей. К источникам централизованного отопления подключено более 600 потребителей.

Совместно с администрацией Верхоянского района ведется разработка проектно-сметной документации строительства водозаборных сооружений с водоводом и станции водоподготовки в поселке Батагай.

«Сейчас завершаем процедуру получения положительной экологической экспертизы по разработке проектно-сметной документации. В рамках взаимодействия с Минстроем России по проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» планируем подать заявку на федеральное финансирование после получения главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию», - отметил министр.

В свою очередь первый вице-премьер Андрей Федотов призвал обратить особое внимание на обеспечение качественным водоснабжением жителей в районе долины Сартан.

Также Вячеслав Емельянов рассказал о планах в области обращения с твердыми коммунальными отходами. В текущем году в республиканском госбюджете предусмотрено более 100 млн рублей на приобретение специализированной коммунальной техники, в том числе мусоровозной техники.