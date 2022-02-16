RusCable Insider #257 - "Герда" сохраняет историю
Что не так с ПВХ-пластикатами? Итоги заседания "Антиконтрафакт" и электробэтмобиль
16 февраля 2022, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: РУСГИДРО, ВИЭ, ЯКУТИЯ, АГЭУ
Отрасль: Строительство Электроэнергетика
Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)
С Верхоянского улуса начата масштабная модернизация локальной энергетики по соглашению с ПАО «РусГидро». Об этом 14 февраля отметил министр ЖКХ и энергетики Якутии в ходе отчета правительства республика перед жителями Верхоянского района под руководством Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации - Первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Андрея Федотова.
«В прошлом году на полях Восточного экономического форума совместно с «РусГидро» мы ввели в эксплуатацию первую в Якутии гибридную электростанцию в селе Табалах. В целом по Верхоянскому улусу планируем реконструировать и ввести в эксплуатацию еще 12 гибридных электростанций. Солнечная инсоляция в Верхоянском районе очень хорошая и энергообъекты предполагают применение возобновляемых источников энергии. Новые дизельные электростанции будут отвечать всем современным стандартам и нормам, в том числе по снижению углеродного следа», - рассказал Вячеслав Емельянов.
В 2022 году будет введена в эксплуатацию гибридная электростанция в городе Верхоянск. В рамках заключенных энергосервисных контрактов запланировано строительство автоматизированной гибридной энергоустановки с использованием ВИЭ-генерации в поселке Батагай, Сайды, Бетенкес, Борулах, Арылах, Юнкюр, Дулгалах, Суордах, Столбы, Барылас, Алысардах.
Элементы каждого энергокомплекса будут объединены автоматизированной системой управления, обеспечивающей наиболее эффективную работу комплекса с минимизацией потребления топлива. Использование таких энергокомплексов позволит сократить потребление топлива до 30% от текущих значений.
Также министр в своем выступлении отметил, что важными вопросами остаются подключение частного сектора к централизованному отоплению и обеспечение качественной питьевой водой.
За десять лет в Верхоянском улусе построили и реконструировали 22 котельные на сумму капитальных вложений более 1 млрд рублей. К источникам централизованного отопления подключено более 600 потребителей.
Совместно с администрацией Верхоянского района ведется разработка проектно-сметной документации строительства водозаборных сооружений с водоводом и станции водоподготовки в поселке Батагай.
«Сейчас завершаем процедуру получения положительной экологической экспертизы по разработке проектно-сметной документации. В рамках взаимодействия с Минстроем России по проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» планируем подать заявку на федеральное финансирование после получения главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию», - отметил министр.
В свою очередь первый вице-премьер Андрей Федотов призвал обратить особое внимание на обеспечение качественным водоснабжением жителей в районе долины Сартан.
Также Вячеслав Емельянов рассказал о планах в области обращения с твердыми коммунальными отходами. В текущем году в республиканском госбюджете предусмотрено более 100 млн рублей на приобретение специализированной коммунальной техники, в том числе мусоровозной техники.
«Мы готовы подписать договор лизинга на поставку оборудования и мусоровозной техники и Верхоянский район будет рассмотрен в части обеспечения данной техникой в текущем году», - отметил глава ведомства.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter