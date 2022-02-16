В аэропорту Тюмени установят оборудование радиомаячной системы

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на оснащение аэродрома Рощино РМС+РМД-НП с МКп-214⁰. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Международный аэропорт «Рощино» имени Д. И. Менделеева расположен в Тюмени и является центром стыковочных рейсов Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и ХМАО-Югры.

Проектной документацией предусмотрено размещение на территории аэродрома комплекса оборудования радиомаячной системы (РМС), предназначенного для определения на борту воздушного судна (ВС) положения ВС относительно линий курса и глиссады радиомаячных систем с точностями и до высот, соответствующих посадочному минимуму, установленному для данного ВС, выдача информации на борт ВС об удалении воздушного судна от заданной точки.

В том числе на участке строительства установят курсовой радиомаяк Loc734 и глиссадный радиомаяк GP 734, совмещенный с дальномерным радиомаяком, состоящие из установок передающих и контрольных антенн и блок-контейнеров. Также запроектированы подъезды к площадкам размещения РМС, примыкающие к патрульной дороге.

Генеральный проектировщик – ООО «Радиотехнические Системы». Застройщик объекта – ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».

Фото: Wikimedia Commons/Kippo72