 
Модернизация

Энергетики повысят надежность электроснабжения более 38 тысяч жителей Югорска

Энергетики повысят надежность электроснабжения более 38 тысяч жителей Югорска

16 февраля 2022, 11:11
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ХМАО, ЮГРА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Тюмень

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«Россети Тюмень» начали плановый ремонт высоковольтной подстанции в западной части ХМАО-Югры. Питающий центр мощностью 32 МВА является ключевым объектом энергоснабжения города Югорск с населением более 38 тысяч человек, а также обеспечивает электроэнергией компрессорные станции «Газпром трансгаз Югорск». На повышение надежности электроснабжения потребителей компания направит порядка 2,2 млн рублей.

Энергетики приступили к плановым работам по ремонту разъединителей, выключателей и трансформаторов на подстанции 110 кВ «Геологическая». Помимо основного оборудования специалисты урайского филиала «Россети Тюмень» выполнят техническое обслуживание 32 ключевых элементов питающего центра, в частности, устройств релейной защиты и автоматики. Работы завершатся комплексными испытаниями всего оборудования.

Обнаружение и устранение скрытых дефектов энергооборудования на ранней стадии позволяет свести к минимуму риск технологических нарушений. Отметим, что для этих целей энергетики применяют широкий арсенал современных технических средств, в том числе приборы ультразвуковой и инфракрасной диагностики.

Благодаря проведенным мероприятиям «Россети Тюмень» повысят надежность и качество электроснабжения жителей Югорска, а также 76 спортивных сооружений, 12 образовательных и 3 медицинских учреждений города.

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Источник: Россети Тюмень

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