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Определён подрядчик по строительству хирургического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера

Определён подрядчик по строительству хирургического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера

16 февраля 2022, 15:45
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 
Источник: gov-murman.ru

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Завершился электронной аукцион по выбору подрядной организации по строительству хирургического корпуса Мурманского онкологического диспансера. Об этом сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«Победителем в конкурсе на выполнение работ в рамках первого этапа реконструкции Мурманского областного онкологического диспансера был признан ООО «Торион». В ближайшее время с компанией будет заключён контракт на строительство хирургического корпуса. Сроки крайне сжатые – все работы должны быть выполнены в течение 28 месяцев», – отметила Ирина Вабищевич.

Московская компания ООО «Торион» на рынке уже пять лет. Согласно проекту, на площади 2264 квадратных метра подрядчику предстоит  возвести 9-этажное здание, в котором разместятся пять специализированных операционных, оборудованных в соответствии со всеми современными стандартами и технологическими требованиями, отделение реанимации и интенсивной терапии, палатные отделения хирургического профиля, а также вспомогательные подразделения.

Обеспечение операционного блока нового корпуса медицинским кислородом планируется от собственной кислородно-газификационной станции.

Для электроснабжения нового хирургического корпуса будет предусмотрена собственная трансформаторная подстанция, для обеспечения бесперебойного электроснабжения предусматривается дизель-генераторная установка. Стоимость работ – 1,8 млн рублей.

Напомним, реконструкция Мурманского областного онкологического диспансера была разделена на два этапа. В первый вошло строительство нового хирургического корпуса. В рамках второго этапа, проект которого еще проходит госэкспертизу, планируется демонтаж существующего главного корпуса диспансера с пристройкой и строительство на его месте нового лечебно-диагностического корпуса с пристройкой КТ и МРТ,  а также реконструкция радиологического корпуса.


Министерство строительства Мурманской области

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Источник: gov-murman.ru

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