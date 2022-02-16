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По проекту "Ленгипротранса" реконструируют мост через реку Унежма в Архангельской области

По проекту Ленгипротранса реконструируют мост через реку Унежма в Архангельской области

16 февраля 2022, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ГК 1520, РЖД
Отрасль: Строительство 
Источник: ГК 1520

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Проект реконструкции моста через реку Унежма на участке Беломорск — Обозерская Северной железной дороги получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Подготовили проектную документацию и провели инженерные изыскания по объекту специалисты АО «Ленгипротранс» (входит в ГК 1520).

Мост через Унежму на 142 км ПК 5 перегона Унежма — Сулозеро построили в 1941 году, и к настоящему времени его конструкции исчерпали свой ресурс. Реконструкция позволит обеспечить непрерывное движение поездов на железнодорожном участке Беломорск — Обозерская, и дальнейшую надежную эксплуатацию сооружения.

По проекту на расстоянии от существующего пути построят новый трехпролетный железобетонный мост, и выполнят устройство железнодорожных подходов для подключения к действующему пути. Протяженность нового железнодорожного участка составит 0,803 км.

Также проект включает переустройство существующих инженерных сетей, строительство комплектных трансформаторных подстанций, пункта управления обеспечением транспортной безопасности и низкой служебной платформы.

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Источник: ГК 1520

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