Такая разная история развития "ГЕРДЫ"
16 февраля 2022, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ГК 1520, РЖД
Отрасль: Строительство
Источник: ГК 1520
Проект реконструкции моста через реку Унежма на участке Беломорск — Обозерская Северной железной дороги получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Подготовили проектную документацию и провели инженерные изыскания по объекту специалисты АО «Ленгипротранс» (входит в ГК 1520).
Мост через Унежму на 142 км ПК 5 перегона Унежма — Сулозеро построили в 1941 году, и к настоящему времени его конструкции исчерпали свой ресурс. Реконструкция позволит обеспечить непрерывное движение поездов на железнодорожном участке Беломорск — Обозерская, и дальнейшую надежную эксплуатацию сооружения.
По проекту на расстоянии от существующего пути построят новый трехпролетный железобетонный мост, и выполнят устройство железнодорожных подходов для подключения к действующему пути. Протяженность нового железнодорожного участка составит 0,803 км.
Также проект включает переустройство существующих инженерных сетей, строительство комплектных трансформаторных подстанций, пункта управления обеспечением транспортной безопасности и низкой служебной платформы.
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