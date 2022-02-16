Проект реконструкции моста через реку Унежма на участке Беломорск — Обозерская Северной железной дороги получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Подготовили проектную документацию и провели инженерные изыскания по объекту специалисты АО «Ленгипротранс» (входит в ГК 1520).



Мост через Унежму на 142 км ПК 5 перегона Унежма — Сулозеро построили в 1941 году, и к настоящему времени его конструкции исчерпали свой ресурс. Реконструкция позволит обеспечить непрерывное движение поездов на железнодорожном участке Беломорск — Обозерская, и дальнейшую надежную эксплуатацию сооружения.



По проекту на расстоянии от существующего пути построят новый трехпролетный железобетонный мост, и выполнят устройство железнодорожных подходов для подключения к действующему пути. Протяженность нового железнодорожного участка составит 0,803 км.



Также проект включает переустройство существующих инженерных сетей, строительство комплектных трансформаторных подстанций, пункта управления обеспечением транспортной безопасности и низкой служебной платформы.