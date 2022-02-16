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"Россети Московский регион" отремонтирует более 800 км ЛЭП в 2022 году

 Компания «Россети Московский регион» сформировала планы ремонтной программы на территории столичного региона на 2022 год. Для повышения надежности энергоснабжения потребителей планируется провести ремонт более 480 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением 35 кВ и выше, более 180 км ВЛ 0,4 – 20 кВ и более 200 км кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и выше. Кроме того, в планах энергетиков ремонт более 160 силовых трансформаторов и более 2,6 тыс. трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Особое внимание традиционно уделяется расчистке трасс и просек вдоль воздушных линий электропередачи. Это позволяет снизить вероятность падения веток и деревьев на провода в случае неблагоприятных погодных условий и природных аномалий, тем самым обеспечив бесперебойность электроснабжения. На 2022 год запланировано расчистить от древесно-кустарниковой растительности более 6,3 тыс. га просек.

Для исключения и сокращения времени обесточивания потребителей во время проведения работ в действующих электроустановках энергетики «Россети Московский регион» активно внедряют новый вид работ на ВЛ 0,4-10 кВ без снятия напряжения. В 2021г. на ВЛ 0,4-10 кВ они занимали 40% от общего объема. Такой подход повышает надежность энергоснабжения и способствует сокращению количества обращений по вопросам качества электроэнергии.

Также энергетики сокращают время обесточивания потребителей  при техническом обслуживании оборудования с помощью передвижных электроустановок обратной трансформации (ПЭОТ) 0,4/10(6) кВ и сервисных кабельных линий (СКЛ) временного электроснабжения напряжением 6-10 кВ.  Для исключения обесточивания потребителей в настоящее время разрабатывается и будет внедрена технология подключения данного электрооборудования под напряжением.

Своевременному и качественному выполнению ремонтной программы на территории столичного региона  энергетики «Россети Московский регион» уделяют особое внимание. Энергетики уже приступили к выполнению мероприятий ремонтной программы, основная часть работ будет выполнена в период после окончания текущего осенне-зимнего периода и стартом следующего. Основная цель реализации программы - подготовка к ОЗП 2022/2023 и обеспечение надежной и безопасной эксплуатации электросетевого хозяйства.

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Источник: ПАО "Россети Московский регион"

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