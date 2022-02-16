Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак встретился с членом советов директоров ПАО «Сибур Холдинг» и АО «Зарубежнефть» Франсуа Шарлем Арманом Фийоном, ранее занимавшим пост Премьер-министра Французской Республики.

В ходе встречи Александр Новак обсудил с Франсуа Фийоном двустороннее взаимодействие и перспективы мировой энергетики. В частности, в центре внимания было развитие направлений чистой энергетики, а также сотрудничество стран в текущих проектах нефтегазовой отрасли.

Франция остаётся историческим и стратегическим партнёром России в Европе, где энергетика играет одну из ключевых связующих ролей, отметил Александр Новак.

«В перспективе мы видим большой потенциал развития совместных проектов и кооперации в части чистой энергетики, производства и транспортировки водорода. В настоящий момент создана большая межведомственная рабочая группа, куда входят органы власти, компании и учёные. Кроме того, Правительством утверждена Концепция развития водородной энергетики, в России уже реализуется около 25 проектов в этом направлении», – отметил вице-премьер.

По мнению Александра Новака, Россия и Франция могли бы рассмотреть расширение сотрудничества в части водородной генерации в рамках Российско-Французского водородного форума во второй половине 2022 года.

«Мы видим широкий потенциал не только в производстве различных видов водорода, но и в развитии технологий его хранения, транспортировки, утилизации СO 2 при производстве, разработке современных технологий», – добавил он.

Планируемый водородный форум может стать хорошей основой для проработки новых инструментов сотрудничества России и Франции в чистой энергетике, подчеркнул Франсуа Фийон в ходе встречи. «Мы рассчитываем, что в форуме смогут принять участие ведущие российские энергетические компании, такие как “Газпром” и “Росатом”, имеющие собственные планы по развитию отрасли. Тематика водорода в настоящее время очень востребована», – добавил он.

Франция поступательно и успешно реализует национальную политику в части перехода к зелёным источникам энергии, Россия поддерживает это направление, отметил в свою очередь Александр Новак. «Приветствуем недавнее решение Европейской комиссии квалифицировать атомную и газовую энергетику как переходные зелёные источники энергии, способствующие достижению климатической нейтральности. Видим большой задел для совместной работы с французскими партнёрами в этой области, особенно в связи с потребностью Евросоюза в новых инвестициях в энергетические проекты. Уверен, что исключительно на ВИЭ невозможно построить стабильную энергетику, должны быть базовые генерирующие станции. Энергопереход должен быть сбалансированным и осуществляться одновременно с устойчивым экономическим ростом», – отметил Александр Новак.

В ходе встречи также обсуждались перспективы развития генерации на основе переработки отходов. В заключение встречи Александр Новак пригласил Франсуа Фийона посетить мероприятия 25-го Мирового энергетического конгресса, запланированного к проведению 24–27 октября 2022 года в Санкт-Петербурге.