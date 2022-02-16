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В 2022 году на замену лифтов в Воронежской области направят 436,5 млн рублей

В 2022 году на замену лифтов в Воронежской области направят 436,5 млн рублей

16 февраля 2022, 10:55
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: facto.ru

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В Воронежской области в 2022 году планируется заменить 205 лифтов в 71 многоквартирном доме. Общая стоимость работ составит 436,5 млн рублей, сообщили в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов региона.

Отмечается, что работы по установке новых подъемников пройдут в 3 МКД в Нововоронеже и 68 домах в Воронеже. Замена лифтового оборудования включает в себя установку новых направляющих, лифтовых лебедок, кабин, тяговых канатов и подвесных кабелей, дверей лифтовых шахт, а также установку оборудования для диспетчеризации, строительно-отделочные, пуско-наладочные и другие работы. Перед вводом в эксплуатацию смонтированные лифты проходят техническое освидетельствование и регистрацию.

В 2021 году в Воронежской области проведена замена 123 единиц лифтового оборудования в 36 многоквартирных домах. С 2014 по 2020 год в регионе были заменены 516 лифтов.

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Источник: facto.ru

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