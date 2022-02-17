Николай Дмитриевич Рогалев (родился 17.02.1962 г.) – советский и российский учёный-энергетик, доктор технических наук (1999), профессор (2005), ректор Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ»), заведующий кафедрой тепловых электрических станций (ТЭС) НИУ «МЭИ».

Заместитель председателя совета директоров и председатель комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям ПАО «РусГидро», член совета директоров ПАО «Россети», член совета директоров ПАО «ОГК-2» «Газпром энергохолдинга».

Председатель научно-технического совета Единой энергетической системы (НТС ЕС), член научно-технических советов компаний «РусГидро», ИнтерРАО, «Газпром энергохолдинг».

Член общественного совета при Министерстве энергетики РФ, член Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике Российской Федерации.

Участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Биография

Родился 17 февраля 1962 года в пос. Уруссу Татарской АССР.

В 1985 году окончил теплоэнергетический факультет МЭИ. В 1986 году стал участником добровольного студенческого отряда МЭИ "Дозиметрист-86", работавшего на ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1999 году — докторскую диссертацию (тема "Экологические технологии в теплоэнергетике"). Стажировался (ведущий исследователь) в Институте инноваций, креативности и капитала Университета Техаса (США, 1994 г.), приглашенный исследователь (visiting scholar) Университета Техаса в г. Остин, США (1994, 1997).

К сфере научных интересов Н. Д. Рогалева относятся научные, технологические и экономические проблемы топливно-энергетического комплекса, включая возобновляемые источники энергии, цифровизацию энергетики и водородную энергетику; трансфер и коммерциализация технологий, развитие инноваций, проблема инженерного образования.

В 1991-2007 г. создал и возглавил Технопарк МЭИ. В 2001 году возглавил кафедру экономики, промышленности и организации предприятий НИУ "МЭИ" (ныне кафедра Экономики в энергетике и промышленности, ЭЭП). В 2003—2007 гг. работал проректором МЭИ по инновационной деятельности.

В разное время входил в советы директоров ведущих энергетических и энергомашиностроительных компаний.

С 2013 года Н. Д. Рогалев возглавил НИУ "МЭИ". По итогам первого года его работы в качестве ректора вуз впервые в новейшей истории вышел на бездефицитный бюджет, был включён в рейтинг 100 лучших вузов стран-членов БРИКС.

28 июня 2018 года Н. Д. Рогалев переизбран ректором НИУ "МЭИ".

Награды и достижения

Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии (1986); благодарность Министерства энергетики и электрификации СССР (1986);

Награды и звания:

Почетная грамота Министерства энергетики РФ (2020)

Медаль "За достижения в области развития инновационных технологий" Министерства обороны РФ (2020)

Почетный работник сферы образования Российской Федерации (2017)

Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (2017)

Медаль "За заслуги" Федерации космонавтики России (2016)

Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2015);

Орден им. К.Э. Циолковского Федерации космонавтики России (2015);

Премия Правительства РФ в области образования (2011г);

Премия Правительства РФ в области науки и техники (2008г);

медаль "За доблестный труд" Правительства Москвы (2006г),

Заслуженный работник ЕЭС России (2005г);

Почетная грамота Министерства топлива и энергетики РФ ( 2000);

и др.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергии. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов и аспирантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

Входит в ТОП-20 ведущих российских вузов по версии Forbes (2021).

НИУ «МЭИ» входит в ТОП-10 технических вузов по уровню зарплат молодых специалистов (данные исследования SuperJob.Ru, 2021)

В 2020 г. НИУ «МЭИ» прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).