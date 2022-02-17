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BMW, Lear, Bosch инвестируют 250 млн долларов в замену традиционных жгутов проводов

Фото: CelLink

Фото: CelLink

Компания CelLink разработала новый метод соединения аккумуляторных элементов и блоков, а также передачи энергии и данных между датчиками, модулями и электронными блоками управления автомобиля.

CelLink рекламирует свою автомобильную технологию словосочетанием «гибкий жгут». По заявлению компании, один «гибкий жгут» большой площади может сочетать в себе функции нескольких традиционных жгутов проводов. CelLink, калифорнийский стартап с продуктом, который заменяет традиционные жгуты проводов, заявил, что закрыл раунд финансирования на 250 миллионов долларов, поддержанный несколькими крупными игроками автомобильной промышленности.

Компания CelLink, основанная в 2011 году и базирующаяся в Сан-Карлосе, с 2019 года наращивает производство своих легких гибких схем.

Новая технология может значительно снизить вес, массу и стоимость, а также обеспечить более автоматизированную и модульную сборку транспортных средств.

«Сейчас у нас сотни тысяч электромобилей», — сказал в интервью генеральный директор Кевин Коукли.

Хотя он отказался указать, какие производители транспортных средств используют гибкие жгуты CelLink, Tesla — единственный автопроизводитель в США, который произвел такое количество электромобилей.

CelLink, которая привлекла около 315 миллионов долларов, заявила, что последние средства будут использованы для строительства завода в Джорджтауне, штат Техас, который откроется в конце этого года.

В конце концов, CelLink надеется найти применение своей продукции в коммерческих автомобилях, сельском хозяйстве, военной и аэрокосмической промышленности. В число стратегических инвесторов нового раунда входят BMW iVentures, Lear Corp, Robert Bosch Venture Capital и 3M, которые инвестировали ранее. Другой ранний инвестор, Ford Motor Co., не присоединился к последнему раунду финансирования.

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Источник: speedme.ru

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