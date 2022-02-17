 
Модернизация

Лукойл увеличивает использование электроэнергии из ВИЭ на собственные нужды

Лукойл увеличивает использование электроэнергии из ВИЭ на собственные нужды

17 февраля 2022, 17:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ВИЭ, ЛУКОЙЛ
Отрасль: Электроэнергетика Нефтегазовая промышленность 
Источник: ЛУКОЙЛ

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В рамках работы по сокращению контролируемых выбросов парниковых газов ПАО «ЛУКОЙЛ» увеличивает поставки электроэнергии с собственных возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на свои промышленные объекты. Компания начала поставки электроэнергии на Нижегородский НПЗ со второй очереди своей солнечной электростанции (СЭС), расположенной на территории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода. Планируемый объем поставок составит около 26 млн кВт•ч. В год.

Это уже второй производственный объект ЛУКОЙЛа после нефтехимического завода Ставролена в Ставропольском крае, который использует «зеленую» электроэнергию СЭС Компании. Ежегодный объем поставок – около 11 млн. кВт•ч.

Использование электроэнергии, произведенной из ВИЭ, позволит снизить углеродный след продукции завода в Нижнем Новгороде с ожидаемым ежегодным сокращением объема косвенных энергетических выбросов парниковых газов примерно на 10 тыс.т. СО2-экв.

​Развитие ВИЭ на собственные производственные нужды является важным инструментом Программы декарбонизации ЛУКОЙЛа. Компания планирует продолжить реализацию таких проектов в соответствии со своей климатической стратегией. ​

 

Поставка «зеленой» электроэнергии на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» осуществляется ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») на основе свободных двусторонних договоров. Солнечная электростанция в Волгограде мощностью 10 МВт введена в эксплуатацию в 2018 г. После ввода второй очереди в мае 2021 г. ее мощность увеличена до 30 МВт. Проект реализован в рамках договора о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ) с использованием преимущественно российского оборудования. Поставки электроэнергии с СЭС на завод Ставролен начались в октябре 2021 г.

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Источник: ЛУКОЙЛ

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