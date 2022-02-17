Николай Шульгинов и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов на рабочей встрече обсудили вопросы развития топливно-энергетического комплекса региона.

Так, Министр обратил внимание на необходимость продолжать выполнять поручение Президента по консолидации территориальных сетевых организаций (ТСО) в регионе. В 2022 году в Карачаево-Черкесской Республике ведут деятельность 5 таких компаний. После вступления в силу обновлённых критериев, по которым владельцы электросетевых объектов получают статус ТСО, число этих компаний может сократиться.

Кроме того, на встрече обсуждалась реализация программы социальной газификации и актуальные планы по повышению газификации региона до 2030 года.

«Республика достигла значительных успехов в улучшении доступности газа для населения, ожидается, что к 2030 году уровень газификации вырастет до 98,4%, структурами «Газпрома» за 2021-2025 годы будет проинвестировано около 3 млрд рублей в развитие газификации региона. Таким образом, доступ к газу получат еще около 8 тыс. новых частных потребителей. Отдельное внимание уделяется курортной инфраструктуре – газ придёт на Домбай», – подчеркнул Министр.

Говоря о ходе догазификации уже подключенных населённых пунктов, было отмечено, что Республикой заключено уже 1173 договора на догазификацию, завершены работы по подключению 803 потребителей до границ земельных участков.