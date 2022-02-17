В Кемерово отремонтируют две автодороги за 146 миллионов

Власти Кемерово объявили электронный аукцион на ремонт двух автодорог в городе, сообщает RosTender.info.

Согласно проектной документации, в городе планируется отремонтировать автодорогу по улице Космическая в двух участках – от улицы Базовая до улицы Радищева и от улицы Базовая, 18 до улицы Сергея Тюленина, 19. Улицу Патриотов обновят от улицы Радищева до улицы Юрия Двужильного. На дорогах отремонтируют дорожную одежду, установят бортовые камни и заменят люки, восстановят щелевой дождеприемник. Участки обустроят тротуаром, дорожными знаками, пешеходными ограждениями, автобусными остановками и пандусами.

Заявки на участие в аукционе принимают до 25 февраля, с подрядной организацией заключат контракт на 146 млн рублей.

