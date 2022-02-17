 
Контракты

В Кемерово отремонтируют две автодороги за 146 миллионов

В Кемерово отремонтируют две автодороги за 146 миллионов

17 февраля 2022, 16:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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Власти Кемерово объявили электронный аукцион на ремонт двух автодорог в городе, сообщает RosTender.info.

Согласно проектной документации, в городе планируется отремонтировать автодорогу по улице Космическая в двух участках – от улицы Базовая до улицы Радищева и от улицы Базовая, 18 до улицы Сергея Тюленина, 19. Улицу Патриотов обновят от улицы Радищева до улицы Юрия Двужильного. На дорогах отремонтируют дорожную одежду, установят бортовые камни и заменят люки, восстановят щелевой дождеприемник. Участки обустроят тротуаром, дорожными знаками, пешеходными ограждениями, автобусными остановками и пандусами.

Заявки на участие в аукционе принимают до 25 февраля, с подрядной организацией заключат контракт на 146 млн рублей.
 

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Источник: Ростендер

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