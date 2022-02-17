16 февраля 2022 года в Национальном исследовательском университете «МЭИ» прошла конференция на тему: «Основные направления перехода к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, курс на ESG».

В мероприятии, организованном Комитетом по энергетике Государственной Думы Российской Федерации, приняли участие представители министерств и профильных ведомств, члены Российской академии наук, ведущие ученые и сотрудники научно-исследовательских, проектных организаций и образовательных учреждений, руководители энергетических компаний, разработчики и производители электротехнического оборудования.

Открыл конференцию Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по энергетике Игорь Ананских. Он поблагодарил руководство НИУ «МЭИ» за организацию встречи и за тот вклад, который университет вносит в ESG повестку.

«Россия уже включилась в ESG-трансформацию и на практике будет добиваться углеродной нейтральности своей экономики. Внимание государства, бизнеса и общественности к экологической повестке постоянно растёт. Стратегические подходы к внедрению принципов ESG на российском рынке только разрабатываются правительством РФ и регуляторами. В Госдуме уже сформирован подкомитет и экспертный совет по ESG. Мы готовы законодательно поддержать любые инициативы, нацеленные на уменьшение выбросов в окружающую среду в нашей стране и мире в целом. Но несмотря на актуальность ESG повестки, традиционная энергетика ещё долгое время останется в России основной», — подчеркнул Игорь Ананских.

Ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев рассказал участникам конференции о мероприятиях, реализуемых университетом на пути к достижению целей устойчивого развития, снижения углеродного следа и внедрению принципов ESG.

Так, в настоящее время полным ходом идёт реконструкция ТЭЦ МЭИ, на базе которой будет создан современный и не имеющий аналогов международный научно-образовательный центр для разработки и продвижения на рынок новых отечественных технологий и оборудования, направленных в том числе на снижение углеродного следа энергетических объектов.

В 2021 году был завершён комплексный энергоэффективный ремонт зданий кампуса НИУ «МЭИ», включающий в себя реконструкцию 27 тепловых пунктов и переход на независимую систему отопления, замену кровли и утепление перекрытий в 28 учебных корпусах и 7 общежитиях, замену окон на многокамерные оконные системы из поливинилхлорида во всех зданиях вуза, замену газоразрядных светильников на 20 тысяч энергосберегающих. 26 ноября 2021 года университет стал обладателем престижной премии «Зелёный свет» от компании Schneider Electric за самый энергоэффективный кампус.

Николай Рогалев также представил собравшимся стратегические проекты НИУ «МЭИ» в рамках реализации федеральной программы «Приоритет 2030». Цель программы «Приоритет-2030» — к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Стратегические проекты НИУ «МЭИ» направленны на обеспечение всестороннего развития российской энергетики, поддержание энергоэффективности отрасли, закрепление программы импортозамещения, экологической и энергетической безопасности страны.

Тему стратегических проектов университета по программе «Приоритет 2030» продолжила Ольга Кондратьева — заведующая кафедрой инженерной экологии и охраны труда (ИЭиОТ) НИУ «МЭИ», руководитель направления «Климатическая трансформация энергетической отрасли». Цель стратегического проекта — создание комплекса технологических решений и нормативных документов, направленных на снижение углеродного следа энергетической отрасли.

«НИУ «МЭИ» на протяжении многих лет является лидером в области подготовки кадров для энергетической отрасли и располагает всей необходимой инфраструктурой и базой экспертов в области устойчивого развития и снижения углеродного следа. Университет уже провёл более широкий спектр исследований, связанных с тематикой ESG. Возможность привлечения к исследованиям квалифицированных молодых исполнителей, студентов и аспирантов, также является существенным заделом НИУ «МЭИ» для реализации ESG повестки», — отметила Ольга Кондратьева.

На конференции было заслушано 20 докладов: ведущие отраслевые эксперты поделились опытом внедрения ESG принципов на производстве, обсудили передовые технологии низкоуглероной и безуглеродной энергетики, обменялись мнениями по проблемам и перспективам декарбонизации экономики.

В ходе мероприятия у участников была возможность ознакомиться с материально-технической базой НИУ «МЭИ»: гости осмотрели тематические аудитории энергокомпаний и лаборатории университета, ознакомились с передовыми разработками института электроэнергетики (ИЭЭ) и института гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии (ИГВИЭ).

По результатам работы конференции будет сформировано решение, отражающее основные выводы и предложения, изложенные в докладах и дискуссиях. Участники встречи сошлись во мнении, что уже сейчас необходимо учитывать и активно внедрять принципы ESG в бизнес-процессы компаний, а также обмениваться опытом по всем вопросам, связанным с ESG-трансформацией, чтобы в ближайшее время на практике начать достигать углеродной нейтральности предприятий и всей российской экономики.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергии. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов и аспирантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

Входит в ТОП-20 ведущих российских вузов по версии Forbes (2021).

НИУ «МЭИ» входит в ТОП-10 технических вузов по уровню зарплат молодых специалистов (данные исследования SuperJob.Ru, 2021)

В 2020 г. НИУ «МЭИ» прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).