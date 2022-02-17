В Орле строят самую крупную школу региона

Орелгосэкспертиза, подключенная к ЕЦПЭ, выдала положительное заключение по итогам проведения повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства учебного заведения, рассчитанного на 1125 мест, на улице Зеленина в микрорайоне «Зареченский».

Объект реализуется в рамках национального проекта «Образование». Здание состоит из двух корпусов общей площадью 27 тыс. кв. м, в первом из которых разместят помещения для начальных классов, а во втором – для учеников старшего звена. В каждом из корпусов, помимо кабинетов, предусмотрены спортивный и актовый залы с помещениями для декораций, костюмерными и репетиционными, столовая. На пришкольной территории обустроят футбольное, баскетбольное и волейбольное поля и беговые дорожки. Для теплоснабжения здания на участке установят отдельную блочно-модульную котельную*.

В настоящее время на объекте кладется кирпичная кладка, монтируются колонны для перекрытия второго и третьего этажей, заливаются перекрытия.

Застройщик и проектировщик школы – Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Орла».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

Фото: Официальный сайт администрации г. Орла