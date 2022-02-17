Международный Форум «Возобновляемая энергетика» (ARWE-2022), который пройдет в Ростове-на-Дону с 18 по 21 мая 2022 года, представил основные треки деловой программы. В рамках Форума, который должен стать одним из главных мероприятий России в рамках климатической повестки и низкоуглеродного развития, пройдет более 30 деловых мероприятий. Организационный комитет Международного Форума возглавит вице-премьер Александр Новак. Форум ARWE-2022 проводится при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации. Организаторами выступают Фонд Росконгресс, Ассоциация развития возобновляемой энергетики, Правительство Ростовской области и Российское энергетическое агентство Минэнерго России.

Деловая программа ARWE-2022 будет сформирована по 3-м основным направлениям: «Развитие низкоуглеродной энергетики и ВИЭ: глобальная политика и государственная поддержка в России», «Развитие технологий, локализация и экспорт оборудования, интеграция ВИЭ в ЕЭС России», «Бизнес и общество: развитие принципов ESG и ответственное потребление».

Ожидается, что спикерами Международного Форума станут сопредседатель Ассоциации развития возобновляемой энергетики, специальный представитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера, исполнительный директор Ассоциации солнечной энергетики Европы Валбурга Хеметсберг, генеральный секретарь и исполнительный директор Мирового экономического совета (МИРЭС) Анжела Уилкинсон, первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом», сопредседатель Ассоциации развития возобновляемой энергетики Кирилл Комаров и другие.

Новым трендом деловой программы станут мероприятия формата public-talk с участием идеологов развития ВИЭ в России и в странах мира, известных экспертов. Каждому спикеру public-talk будет предоставлена возможность индивидуального общения с аудиторией.

«Энергопереход становится частью нашей действительности. Это фундаментальный сдвиг и в структуре российской электроэнергетики, и в нашем осознании происходящих глобальных процессов. Серьезный разговор в рамках Международного Форума „Возобновляемая энергетика“ касается будущего России и всего мира. И все это гораздо ближе к нашей жизни, чем это может показаться. Переход к безуглеродной энергетике — важнейшая задача на ближайшие несколько десятилетий, и кардинальные изменения мы почувствуем менее чем через 10 лет. Форум собирает ведущих специалистов, экспертов, представителей крупнейших компаний и государства для выработки стратегий, обмена опытом, презентации проектов в области возобновляемых источников энергии, а также поисков оптимальных решений», — подчеркнул специальный представитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Анатолий Чубайс также отметил, что в рамках Международного форума «Возобновляемая энергетика ARWE» пройдет выставка передовых технологий и оборудования для низкоуглеродной энергетики, на которой ведущие компании представят свои перспективные разработки и технологические решения в области ВИЭ.

Проведение мероприятия в регионе позволит подчеркнуть значение политики субъектов РФ в реализации Стратегии низкоуглеродного развития страны. Центральными задачами форума определены обсуждение и проработка актуальных вопросов нормативно-правового и технического регулирования, технологических трендов, подходов к популяризации тематики низкоуглеродного развития экономики, а также роли ВИЭ и водородной энергетики в низкоуглеродном развитии.

21 мая 2022 года на левом берегу Дона под эгидой Форума состоится фестиваль «Почувствуй энергию природы». Гостями Фестиваля могут стать не только представители профессионального сообщества сферы ВИЭ, но и жители и гости Ростова-на Дону.