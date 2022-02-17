Крупнейшие проекты компании «Россети Сибирь» в Красноярском крае на 2022 год — подготовка к Чемпионату мира по волейболу и модернизация БАМ. Помимо этого, энергокомпания планирует вкладываться в льготное присоединение потребителей и обновление сетей.

Генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин поделился планами развития энергокомплекса Красноярского края на 2022 год. Главная задача неизменна — обеспечивать надёжное и качественное электроснабжение жителей и предприятий. Для этого важно широко вкладываться в инфраструктуру.

В рамках инвестиционной программы Россети Сибирь в Красноярском крае будет освоено 2,7 миллиарда рублей.

«Среди главных проектов — подготовка к Чемпионату мира по волейболу и увеличение пропускной способности БАМ. На льготное технологическое присоединение потребителей и установку интеллектуальных приборов учёта — по 500 миллионов рублей. Помимо инвестиционных вложений, направим на ремонты 741 миллион, что сопоставимо с уровнем прошлого года», — подчеркнул Павел Акилин.

В приоритете — инвестиции, эффект от которых будет наблюдаться многие годы и положительно скажется на развитии региона, его экономике и числе рабочих мест.

Например, проект по модернизации БАМ предполагает серьёзную реконструкцию подстанции 110 киловольт (кВ) «Канская опорная», наряду с реконструкцией воздушных линий «Камарчага — Берёзовская», «Красноярская ТЭЦ-1 — Берёзовская» и «Красноярская ТЭЦ-1 — Вознесенская». Это позволит увеличить пропускную способность железной дороги, благодаря чему возможно развитие всей сопутствующей логистической и энергетической инфраструктуры: появление новых складов, перерабатывающих предприятий, транспортных компаний.

Подготовка к Чемпионату мира по волейболу сосредоточена в Красноярске и включает в себя реконструкцию и техперевооружение множества подстанций: «Белые Росы», «Весна», «Центральная», «Дачная», «Телевизорная» и других. Энергетики вместе с губернатором Александром Уссом и Правительством края обсуждали модернизацию задолго до начала самих работ. Ведь важно не только достойно провести соревнования — оборудование должно усилить надёжность всего сетевого комплекса города на годы вперёд.

Сохранится размер ремонтной программы — на неё направят 741 миллион. Эти деньги потратят на ремонт 4191 километра воздушных линий, замену 3120 опор, расчистку 2143 гектаров просек в охранных зонах ЛЭП и ремонт 2001 комплектной трансформаторной подстанции.