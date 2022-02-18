Вопросы формирования инфраструктуры технологического развития промышленности Дальневосточного федерального округа обсудили на совещании Комитета Совета Федерации по экономической политике в формате видеоконференцсвязи.

Представители Минпромторга России отметили стабильные показатели индекса промышленного производства округа. Так, за 2021 год по сравнению с соответствующим периодом прошлого года индекс промпроизводства составил 102,8%. Индекс обрабатывающего производства – 112,4%.

Участникам совещания рассказали о мерах государственной поддержки для субъектов Дальнего Востока. В том числе, о таком действенном механизме, как Единая региональная субсидия. Следует отметить, что одно из направлений расходов в рамках Единой региональной субсидии является компенсация предприятию расходов на подключение к коммунальной инфраструктуре.

Также обратили особое внимание на то, что для промышленных предприятий на территории ДФО действует льготная программа совместных займов ФРП с региональными фондами развития промышленности.

Для стимулирования предприятий Дальнего Востока на Набсовете Фонда развития промышленности было принято решение о снижении доли софинансирования с региональными фондами. Так, по совместным программам соотношение ставки изменено с 70/30 на 90% средств ФРП к 10% средств регионального фонда. Минимальная ставка займов снижена с 20 млн рублей до 10 млн рублей, а также требования к бюджету проектов снижены с 25 млн рублей до 12,5 млн рублей,

– отметил представитель Минпромторга России.

Помимо этого, отмечено, что по линии Минпромторга России управляющие компании индустриальных парков и промышленных технопарков из субъектов ДФО, включенных в федеральные реестры, могут получить меры господдержки в виде компенсации затрат на создание, реконструкцию и модернизацию инфраструктуры также на льготных условиях.

На текущий момент господдержкой в рамках постановления № 831 воспользовался уже 1 парк Дальнего Востока «Авангард», который получил субсидию на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в размере 4,5 млн рублей.

Также ведомством оказывается поддержка промышленных кластеров. В рамках постановления № 41 возможна компенсация части затрат в связи с разработкой и постановкой на производство новых видов материалов или компонентной базы, приобретаемых участниками кластера для производства конечной продукции.

Данным механизмом воспользовался промышленный кластер высокотехнологического машиностроения и приборостроения (Республика Бурятия). Участнику кластера предоставлена субсидия в размере 81,7 млн рублей.

В ходе совещания регионам Дальнего Востока настоятельно рекомендовали пользоваться федеральными мерами государственной поддержки в целях развития промышленного потенциала в регионах.