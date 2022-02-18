Электроснабжение прибрежного г. Калбарри (Kalbarri) в Западной Австралии теперь будет полностью обеспечиваться интеллектуальной микроэнергосистемой (energy-intelligent microgrid) на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Микроэнергосистема, разработанная государственной распределительной компанией Western Power в партнерстве с энергетической компанией Synergy, включает 1,6 МВт мощности ветровой генерации, до 1 МВт мощности солнечной кровельной генерации и системы накопления электроэнергии мощностью 5 МВт и энергоемкостью 4,5 МВт*ч. Цель проекта – удовлетворить спрос на электроэнергию в периоды пика потребления и повысить надежность электроснабжения города, который является популярным туристическим центром. В г. Калбарри постоянно проживают 1 500 человек и его ежегодно посещают до 100 тыс. туристов.

Микроэнергосистема, считающаяся крупнейшей в своем роде в Австралии, подключена к системе централизованного электроснабжения, но также может работать в островном режиме (operate islanded). Благодаря оборудованию интеллектуального мониторинга (smart monitoring equipment), способному обнаруживать возникновение технологических нарушений в системе электроснабжения и реагировать в течение миллисекунд для поддержания надежного электроснабжения города.

К сети централизованное электроснабжение г. Калбарри подключается 140- километровой фидерной линией электропередачи (feeder line) среднего напряжения, поэтому перебои в электроснабжении г. Калбарри возникали довольно часто и имели тенденцию к увеличению. Ожидается, что микроэнергосистема обеспечит значительное сокращение количества и длительности отключений электроэнергии. При перебоях в системе централизованного электроснабжения, электроснабжение потребителей осуществляется микроэнергосистемой, а на мобильные телефоны городских жителей приходит автоматическое текстовое уведомление, чтобы жители могли регулировать свое потребление электроэнергии. Кроме того, благодаря модульной структуре микроэнергосистемы новые объекты ВИЭ-генерации могут подключаться к ней по мере ввода их в эксплуатацию.

На реализацию проекта создания микроэнергосистемы в г. Калбарри правительством Западной Австралии выделено $ 10,6 млн. Правительство рассматривает проект в качестве примера для дальнейшего внедрения микроэнергосистем по всему штату, который является пионером в области создания микроэнергосистем в Австралии.

Информационно-аналитический ресурс SEi