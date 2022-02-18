Евгений Грабчак поздравил победителей "ТЭК-Рейтинга"

17 февраля 2022 года заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак вручил дипломы промышленным предприятиям, победивших в опросах энергетических компаний.



Агентство «ТЭК-Рейтинг» организует ежегодные опросы крупнейших генерирующих и сетевых компаний, которые оценивают своих поставщиков. Основная задача рейтинга поставщиков топливно-энергетического комплекса (ТЭК) – выявить лучших производителей продукции и услуг путем прямого опроса крупнейших компаний-потребителей.



Рейтинг содействует развитию информационного обеспечения и конкурентности рынка поставок ТЭК, повышению его прозрачности и открытости, обмену информацией о поставщиках между компаниями ТЭК. Отличительная особенность рейтингов – прямой опрос потребителей. Итоговая оценка выставляется на основе официальных ответов крупнейших компаний-заказчиков, без каких-либо специально подобранных жюри. Все это сводит к минимуму роль субъективного фактора в оценке поставщиков.



Рейтинг стимулирует поставщиков продукции и услуг к повышению качества, повышает их взаимосвязь с потребителями. Информирование о лучших компаниях – поставщиках ТЭК и очищение рынка от недобросовестных поставщиков, не соответствующих ожиданиям заказчиков – важные задачи «ТЭК-Рейтинга».



Поздравляя победителей Евгений Грабчак, дал каждой промышленной компании рекомендации, вектор развития, озвучил ожидания заказчиков.



Победители рейтинга 2021 года в номинациях:

«Паровые турбины» «Гидротурбины», «Турбогенераторы», «Гидрогенераторы» – компания «Силовые машины»;

«Газовые турбины» – компания «Сименс Технологии Газовых Турбин»;

«Котельное оборудование» – «Барнаульский котельный завод»;

«Трансформаторы» – «Группа «СВЭЛ»;

«Трансформаторы» и «Высоковольтное оборудование» – компания «Хитачи ABB»;

«Высоковольтное оборудование» – Группа компаний «Таврида Электрик»;

«Трубопроводная арматура» - «Энергомаш» (Чехов);

«Насосно-компрессорное оборудование» – «ГМС Ливгидромаш»;

«КИП и автоматика» – компания «Элемер»;

«Релейная защита и автоматика» – компания «Прософт-Системы»;

«Кабельно-проводниковая продукция» – компания «Камский кабель».