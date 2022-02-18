Евгений Грабчак поздравил победителей "ТЭК-Рейтинга"

Такая разная история развития "ГЕРДЫ"
18 февраля 2022, 12:39
Рубрика: Мероприятия
Метки: КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ, ТЭК-РЕЙТИНГ
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника Машиностроение
Источник: eprussia.ru
17 февраля 2022 года заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак вручил дипломы промышленным предприятиям, победивших в опросах энергетических компаний.
Агентство «ТЭК-Рейтинг» организует ежегодные опросы крупнейших генерирующих и сетевых компаний, которые оценивают своих поставщиков. Основная задача рейтинга поставщиков топливно-энергетического комплекса (ТЭК) – выявить лучших производителей продукции и услуг путем прямого опроса крупнейших компаний-потребителей.
Рейтинг содействует развитию информационного обеспечения и конкурентности рынка поставок ТЭК, повышению его прозрачности и открытости, обмену информацией о поставщиках между компаниями ТЭК. Отличительная особенность рейтингов – прямой опрос потребителей. Итоговая оценка выставляется на основе официальных ответов крупнейших компаний-заказчиков, без каких-либо специально подобранных жюри. Все это сводит к минимуму роль субъективного фактора в оценке поставщиков.
Рейтинг стимулирует поставщиков продукции и услуг к повышению качества, повышает их взаимосвязь с потребителями. Информирование о лучших компаниях – поставщиках ТЭК и очищение рынка от недобросовестных поставщиков, не соответствующих ожиданиям заказчиков – важные задачи «ТЭК-Рейтинга».
Поздравляя победителей Евгений Грабчак, дал каждой промышленной компании рекомендации, вектор развития, озвучил ожидания заказчиков.
Победители рейтинга 2021 года в номинациях:
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