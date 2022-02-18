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Евгений Грабчак поздравил победителей "ТЭК-Рейтинга"

17 февраля 2022 года заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак вручил дипломы промышленным предприятиям, победивших в опросах энергетических компаний.

Агентство «ТЭК-Рейтинг» организует ежегодные опросы крупнейших генерирующих и сетевых компаний, которые оценивают своих поставщиков. Основная задача рейтинга поставщиков топливно-энергетического комплекса (ТЭК) – выявить лучших производителей продукции и услуг путем прямого опроса крупнейших компаний-потребителей.

Рейтинг содействует развитию информационного обеспечения и конкурентности рынка поставок ТЭК, повышению его прозрачности и открытости, обмену информацией о поставщиках между компаниями ТЭК. Отличительная особенность рейтингов – прямой опрос потребителей. Итоговая оценка выставляется на основе официальных ответов крупнейших компаний-заказчиков, без каких-либо специально подобранных жюри. Все это сводит к минимуму роль субъективного фактора в оценке поставщиков.

Рейтинг стимулирует поставщиков продукции и услуг к повышению качества, повышает их взаимосвязь с потребителями. Информирование о лучших компаниях – поставщиках ТЭК и очищение рынка от недобросовестных поставщиков, не соответствующих ожиданиям заказчиков – важные задачи «ТЭК-Рейтинга».

Поздравляя победителей Евгений Грабчак, дал каждой промышленной компании рекомендации, вектор развития, озвучил ожидания заказчиков.

Победители рейтинга 2021 года в номинациях:

  • «Паровые турбины» «Гидротурбины», «Турбогенераторы», «Гидрогенераторы» – компания «Силовые машины»;
  • «Газовые турбины» – компания «Сименс Технологии Газовых Турбин»;
  • «Котельное оборудование» – «Барнаульский котельный завод»;
  • «Трансформаторы» – «Группа «СВЭЛ»;
  • «Трансформаторы» и «Высоковольтное оборудование» – компания «Хитачи ABB»;
  • «Высоковольтное оборудование» – Группа компаний «Таврида Электрик»;
  • «Трубопроводная арматура» - «Энергомаш» (Чехов);
  • «Насосно-компрессорное оборудование» – «ГМС Ливгидромаш»;
  • «КИП и автоматика» – компания «Элемер»;
  • «Релейная защита и автоматика» – компания «Прософт-Системы»;
  • «Кабельно-проводниковая продукция» – компания «Камский кабель».

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Источник: eprussia.ru

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