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К 2024 году более 50 км федеральных трасс Калмыкии расширят до четырех полос движения

К 2024 году более 50 км федеральных трасс Калмыкии расширят до четырех полос движения

18 февраля 2022, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Росавтодор

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ФКУ Упрдор «Каспий» приступило к капремонту двух участков: 9 км автодороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь (км 330 – км 339 км), а также 7 км подъезда к Элисте от трассы Р-22 «Каспий» (км 223 - 230 км).

Сейчас на объектах идет подготовка строительной площадки, ведется демонтаж существующих ограждений. К работе по фрезерованию изношенного асфальтобетонного покрытия и устройству дорожной одежды приступят в ближайшее время, с наступлением благоприятных погодных условий. Ввести участки капремонта в строй планируют до конца 2023 года.

Начаты конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту еще четырех участков со сроком окончания в ближайшие два года: двух участков автодороги Р-22 «Каспий» (подъезд к г.Элиста) с 109 по 114 км, с 114 по 122 км в Малодербетском и Сарпинском районах, еще двух – автодороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь с 370 по 378 км, с 378 по 385 км в Приютненском районе.  

Также в 2021 году федеральные дорожники приступили к капремонту участка трассы Р-22 «Каспий» протяженностью 7,3 км в Сарпинском районе, число полос на котором расширено с двух до четырех (км 129 - км 137). Подрядная организация устроила новую дорожную одежду, систему водоотвода, заменила водопропускные трубы, отремонтировала существующие съезды и укрепила обочины. Верхний слой покрытия выполнят из износоустойчивого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Завершить работы планируется до конца текущего дорожно-строительного сезона.

Таким образом, в период до 2023 года более 50 км федеральных трасс республики переведут в четырехполосное исполнение.

Также в планах федеральных дорожников – до 2023 года завершить разработку сметной документации на проведение капремонта 12 участков федеральных трасс Р-216 и Р-22 в Калмыкии. Необходимо будет выполнить работы по восстановлению дорожной одежды, в том числе усиление, расширение до четырех полос и выравнивание земляного полотна, укладку водопропускных труб и других инженерно-технических коммуникаций взамен изношенных.

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Источник: Росавтодор

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