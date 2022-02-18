Столичный производитель приборов и систем радиационного контроля НПП «Доза» с 2021 года направляет на вторичное использование 70 процентов отходов своего производства. Программа раздельного сбора отходов помогает предприятию увеличивать уровень переработки вторсырья на 5-10 процентов ежегодно.

Производитель внедряет в свою деятельность элементы экологического менеджмента с 2009 года, а с 2017 года осуществляет программу переработки вторсырья. Предприятие реализует на своей площадке сбор и сортировку отходов из производственных, офисных и бытовых помещений и передает выделенное вторсырье своим партнерам, осуществляющим дальнейшую переработку.

«Инициативы, связанные с заботой об окружающей среде, стали важной частью социальной ответственности столичных промпредприятий. Наши промышленники активно внедряют в производство решения, снижающие негативное влияние на экологию. Например, московский производитель систем радиационного контроля разработал программу раздельного сбора отходов и уже нарастил уровень переработки до 70 процентов. В планах предприятия – дальнейшее увеличение уровня переработки вторсырья на 5-10 процентов ежегодно», - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Александр Прохоров.

К перерабатываемым отходам производителя относятся остатки проводов и кабельной продукции, алюминиевая и стальная стружка, отходы бумаги и картона. Отходы химических источников тока – батарейки и аккумуляторы для дозиметров, производитель также передает предприятию-партнеру на обезвреживание.

«Чтобы изготовить тонну бумаги требуется срубить и переработать 25 деревьев возрастом от 10 лет. В пересчете на единицы потребляемых ресурсов при производстве бумаги переданная нашим предприятием в прошлом году на вторичное использование макулатура, сохранила более 150 деревьев и порядка 150 тысяч литров воды», - отметила эколог НПП «Доза», кандидат технических наук Регина Егоркина.

В прошлом году НПП «Доза» модернизировало систему учета упаковки товаров и применяемых упаковочных материалов, что увеличило возможности предприятия для переработки вторсырья. В планах предприятия – внедрение механизма расширенной ответственности производителей (РОП) товаров и упаковки за их утилизацию.

Производство продолжает активно наращивать объемы перерабатываемых отходов. Этому в том числе будет способствовать ввод в 2022 году в эксплуатацию нового производственного здания, в проекте которого компанией запланирован ряд природоохранных мероприятий. Здесь будут созданы специальные площадки, предназначенные для сбора, сортировки и отправки на переработку всех образующихся на предприятии отходов.

НПП «Доза» — российский разработчик и производитель систем радиационного контроля, имеющий мощную ресурсную базу и уникальный практический и научный опыт. Компания была основана 30 лет назад научными сотрудниками НПО «ВНИИФТРИ» — головной организации в области метрологии ионизирующих излучений. Оборудование, разрабатываемое НПП «Доза», востребовано во всех сферах деятельности, связанных с ионизирующим излучением, таких как атомная энергетика, промышленность, медицина, мониторинг окружающей среды, обеспечение безопасности, а также научные исследования.