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На Афипском НПЗ введут оборудование для производства водорода

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство установки стабилизации бензина с получением сырья для производства водорода. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Афипский НПЗ, основанный в 1963 году, расположен на территории Промзоны поселка Афипский в Северском районе Краснодарского края. Предприятие оснащено современным технологическим оборудованием, которое позволяет перерабатывать около 500 000 тонн сырой нефти ежемесячно.

Проектной документацией, которую изучила Главгосэкспертиза России, предусмотрено строительство установки стабилизации бензина с получением сырья для производства водорода. На установке размещается блок подготовки топливного газа с подачей из общезаводской топливной сети ООО «Афипский НПЗ».

Проект также предполагает размещение технологических эстакад, инженерных коммуникаций, работы по благоустройству территории с монолитным бетонным покрытием.

Генеральный проектировщик – ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ».

Фото: ООО «Афипский НПЗ»

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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