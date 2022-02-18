На Афипском НПЗ введут оборудование для производства водорода

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18 февраля 2022, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Строительство
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство установки стабилизации бензина с получением сырья для производства водорода. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
Афипский НПЗ, основанный в 1963 году, расположен на территории Промзоны поселка Афипский в Северском районе Краснодарского края. Предприятие оснащено современным технологическим оборудованием, которое позволяет перерабатывать около 500 000 тонн сырой нефти ежемесячно.
Проектной документацией, которую изучила Главгосэкспертиза России, предусмотрено строительство установки стабилизации бензина с получением сырья для производства водорода. На установке размещается блок подготовки топливного газа с подачей из общезаводской топливной сети ООО «Афипский НПЗ».
Проект также предполагает размещение технологических эстакад, инженерных коммуникаций, работы по благоустройству территории с монолитным бетонным покрытием.
Генеральный проектировщик – ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ».
Фото: ООО «Афипский НПЗ»
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