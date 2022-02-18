Экспорт российского водорода в 2030 году может составить 2,2 млн тонн, выручка от его продажи - $12,7 млрд. Об этом говорится в проекте комплексной программы развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики, подготовленном Минэнерго РФ, от 17 февраля 2022 года (имеется в распоряжении ТАСС).

"Создание и развитие производственных кластеров потребует примерно $33,4 млрд совокупных инвестиций в производство и инфраструктуру до 2030 года и позволит экспортировать 2,2 млн тонн водорода в 2030 году ($12,7 млрд экспортной выручки)", - говорится в документе.

Новые рабочие места и рост ВВП

Создаваемая в России новая водородная отрасль потенциально может ежегодно увеличивать ВВП РФ на 0,25-0,47% в год в 2025-2050 годах, создать от 493 до 940 тыс. рабочих мест, принести 3,9-5,6 трлн рублей налоговых поступлений.

В целом реализация программы приведет к увеличению ВВП в среднем на 450-650 млрд рублей в год, в 2025-2030 годах - ежегодно на 0,28%, в 2032-2040 годах - на 0,25-0,26%, в 2041-2050 годах - на 0,35-0,47%. Совокупный рост ВВП составит от 12,6 до 18 трлн рублей.

В документе также отмечается, что развитие экспорта водорода до 2050 года может обеспечить до трети прироста дохода от реализации энергоресурсов.

Россия оценивает свой экспортный потенциал по водороду в 9,5 млн тонн в 2030 году, он может быть направлен в Японию, Южную Корею, Китай и ФРГ. Согласно документу, потенциально самым крупным рынком для России может стать Китай, куда РФ имеет возможность направить порядка 4,5 млн тонн водорода. В Японию возможно направить 2,3 млн тонн, в Корею - 1,4 млн тонн, а в ФРГ - 1,3 млн тонн. В целом в 2030 году мировое потребление водорода составит порядка 60 млн тонн, из которых больше половины придется на Китай.

Тем не менее Минэнерго считает, что скорее всего Россия сможет экспортировать только 2,2 млн тонн от своего потенциала, при этом максимальный размер рынка РФ может занять в ФРГ - порядка 62% от его объема, а также 26% рынка Китая.

При этом внутреннее потребление в 2030 году может составить порядка 0,2 млн тонн в металлургии, химии и транспорте, что приведет к снижению выбросов парниковых газов страны на 20%.

Паритет водородного транспорта с электрическим

Министерство энергетики ожидает, что общественный водородный транспорт достигнет экономического паритета с электрическим в 2025 году.

"В сегменте общественного транспорта и погрузчиков водородный транспорт достигает экономического паритета с электрическим примерно в 2025 году", - говорится в документе.

В сегментах легкового, грузового, а также железнодорожного транспорта паритет будет достигнут не ранее 2030 года. По легковому транспорту это произойдет в промежутке между 2030 и 2035 годом.

В документе отмечается, что водородный транспорт нуждается в "применении мер поддержки в транспортном секторе".

В настоящий момент транспорт, использующий водород как топливо, является более дорогим, чем транспорт, использующий в качестве источника энергии электричество. Это связано в том числе с тем, что пока технологии водородного автомобиля находятся в активной стадии развития.

О концепции водородной энергетики

В начале августа 2021 года правительство РФ утвердило концепцию развития водородной энергетики в стране. Первый ее этап рассчитан на 3,5 года, он предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке. На следующих этапах (до 2035 и 2050 годов) планируется создать крупные экспортно ориентированные производства, перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики (от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства).

В числе целей утвержденной концепции - раскрытие национального потенциала в области производства, применения и экспорта водорода, а также вхождение России в число стран, лидирующих в этой отрасли.

Вице-премьер России Александр Новак говорил, что правительство ставит перед собой несколько задач в области развития водородной энергетики, одна из них - создание производства водорода, ориентированного на экспорт. По его словам, Россия могла бы занять около 20% на мировых рынках.