Общий объем финансирования работ по проекту модернизации и создания инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону обойдется в 51,1 млрд руб. Сроки реализации проекта – январь 2022-го – март 2026-го. Проект предполагается реализовать на условиях концессии. Постановление правительства Ростовской области, подписанное первым замгубернатора и содержащее детализированный перечень мероприятий проекта, было опубликовано на официальном портале правовой информации региона накануне.

Согласно документу, из общей суммы в 51,1 млрд руб. объем средств областного бюджета составит 15,3 млрд руб. (в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов), средства частного инвестора – 35,6 млрд руб. и средства городского бюджета – более 155 млн руб.



Проект предполагает реконструкцию 46 км трамвайных путей, 5 тяговых подстанций и одного трамвайного депо, 95 трамвайных остановок. Также должно быть построено 76,8 км новых путей, 15 подстанций, новое трамвайное депо и 154 трамвайных остановок. Закупить власти намерены 98 трехсекционных трамваев. Инвестором выступает «Синара – Городские транспортные решения».



Напомним, что развитие трамвайной инфраструктуры в Ростове-на-Дону – одна из самых злободневных тем модернизации городской системы пассажирского транспорта. Еще в 2013 года, во время очередного обсуждения строительства метро в Ростове, вместо него предложили построить разветвленную сеть трамваев. Затем ряд экспертов заявили, что трамвай «исчерпал себя» и от него нужно отказаться. Началась продолжительная дискуссия о необходимости трамвайной сети как таковой, общественники собирали подписи о недопущении сноса трамвайных линий. В 2016 году началась активная закупка низкопольных трамваев. А в начале 2017-го разгорелся конфликт транспортников и энергетиков, когда из-за отключения электроснабжения останавливалось движение трамваев и в том числе троллейбусов в Ростове. Был подан иск об общей задолженности в 27 млн руб. за поставленную электроэнергию. В 2018 году власти активно заговорили об электробусах. Первый был закуплен, но уже через 23 дня вышел из строя.



Периодически со всеми этими изменениями в Ростове возобновлялась дискуссия о необходимости строительства метро в городе. Но весной 2021-го вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе совещания у президента страны заявил, что строить метро в городах-миллионниках нецелесообразно. Необходимо развивать сеть железнодорожных путей, считает он.

Фото: © АиФ / Денис Демков