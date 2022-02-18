Завершен пилотный проект по использованию «медленной» электрозарядной станции (ЭЗС) от компании «Россети Сибирь» в жилом квартале сибирского города.

До настоящего времени такие станции устанавливали в местах общего пользования – на площадках АЗС, у крупных торговых центров и так далее. Это – первая зарядка, установленная в спальном районе, прямо во дворе жилого дома города Омска, она расположена на фасаде трансформаторной подстанции.

ЭЗС модификации eCars от ООО "РТКОМ" установлена в сентябре 2021 года, за три месяца она выдала более 1000 киловатт (кВт) электроэнергии, водители заряжали от нее свои электрокары 150 раз. За это время энергетики не зафиксировали ни сбоев, ни разрывов соединения, и получили благодарность от омского сообщество электромобилистов. Эксперимент признан удачным.

В энергокомпании планируют тиражировать этот проект, устанавливая ЭЗС в жилых кварталах не только Омска, но и других сибирских город ов. Тем более, что такая потребность наблюдается в условиях развивающегося электромобильного движения в Сибири.

Так в рамках проведенного в ноябре 2021 года совместно с администрацией города Красноярска опроса по теме электротранспорта и зарядной инфраструктуры отмечен значительный потенциал в размещении ЭЗС на территории проживания электромобилистов в качестве «ночной зарядной станции». Дефицит подобного сервиса — одна из ключевых ниш в развитии зарядной инфраструктуры для энергокомпании.

Россети Сибирь реализуют программу развития электротранспортной инфраструктуры на территории Сибири и Дальнего Востока. Сейчас на территории присутствия энергокомпании работает 21 электрозарядная станция (ЭЗС). Ожидается, что к 2025 году их число достигнет 100. На первом этапе программа предусматривает расширение инфраструктуры в городах с населением более миллиона человек.