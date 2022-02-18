Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех выполнит работы по проектированию инфраструктуры перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в порту Мурманска. Одним из ключевых объектов станет автоматизированный радиотехнический пост системы управления движением судов, который будет обеспечивать безопасность мореплавания в акватории порта в губе Ура.

Генеральным разработчиком проектной документации по первому этапу создания инфраструктуры порта в Баренцевом море назначена дочерняя структура «Росэлектроники» – НИИ «Нептун». Инвестиционный проект реализует ФГУП «Росморпорт». В ходе первого этапа предусмотрено строительство автоматизированного радиотехнического поста. На объекте будут установлены системы управления движением судов и оборудование связи, необходимое для обеспечения радионавигационного контроля в акватории губы Ура.

Проект одобрен администрацией Мурманской области и получил положительное заключение экологической экспертизы Росприроднадзора.

«Модернизация береговой инфраструктуры порта Мурманска положительно скажется на развитии Северного морского пути и в целом Арктической зоны. Важным элементом реализации данного проекта является обеспечение безопасности и соблюдение мер природопользования территорий Баренцева моря. Начало работ запланировано на первый квартал 2022 года. НИИ «Нептун» имеет большой опыт проведения научных исследований, разработки и производства автоматизированных систем и комплексов связи для кораблей и береговых объектов России», – сообщил директор НИИ «Нептун» Михаил Винокур.

Как сообщалось ранее, морской перегрузочный комплекс СПГ в Мурманской области войдет в состав территории опережающего развития «Столица Арктики». По оценкам местных властей, благодаря объекту в экономику региона удастся привлечь около 5,8 млрд рублей.

Фото: Правительство Мурманской области