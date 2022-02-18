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Ростех разработает проект перегрузочного комплекса сжиженного газа в Мурманске

Ростех разработает проект перегрузочного комплекса сжиженного газа в Мурманске

18 февраля 2022, 13:33
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСЭЛЕКТРОНИКА, РОСТЕХ, ПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: Ростех

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех выполнит работы по проектированию инфраструктуры перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в порту Мурманска. Одним из ключевых объектов станет автоматизированный радиотехнический пост системы управления движением судов, который будет обеспечивать безопасность мореплавания в акватории порта в губе Ура. 

Генеральным разработчиком проектной документации по первому этапу создания инфраструктуры порта в Баренцевом море назначена дочерняя структура «Росэлектроники» – НИИ «Нептун». Инвестиционный проект реализует ФГУП «Росморпорт». В ходе первого этапа предусмотрено строительство автоматизированного радиотехнического поста. На объекте будут установлены системы управления движением судов и оборудование связи, необходимое для обеспечения радионавигационного контроля в акватории губы Ура. 

Проект одобрен администрацией Мурманской области и получил положительное заключение экологической экспертизы Росприроднадзора. 

«Модернизация береговой инфраструктуры порта Мурманска положительно скажется на развитии Северного морского пути и в целом Арктической зоны. Важным элементом реализации данного проекта является обеспечение безопасности и соблюдение мер природопользования территорий Баренцева моря. Начало работ запланировано на первый квартал 2022 года. НИИ «Нептун» имеет большой опыт проведения научных исследований, разработки и производства автоматизированных систем и комплексов связи для кораблей и береговых объектов России», – сообщил директор НИИ «Нептун» Михаил Винокур

Как сообщалось ранее, морской перегрузочный комплекс СПГ в Мурманской области войдет в состав территории опережающего развития «Столица Арктики». По оценкам местных властей, благодаря объекту в экономику региона удастся привлечь около 5,8 млрд рублей.

 Фото: Правительство Мурманской области

 

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Источник: Ростех

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