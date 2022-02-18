В "Оренбургэнерго" прошла конференция бизнес-партнеров

В Оренбурге прошла конференция с руководителями фирм-контрагентов, организованная филиалом ПАО «Россети Волга»-«Оренбургэнерго». На встрече присутствовали представители 41 компании из Оренбурга, Самары, Екатеринбурга, Уфы, Москвы, сотрудничавшей с филиалом в 2021 году.

В приветственном слове Виктор Кажаев, заместитель генерального директора ПАО «Россети Волга»-директор филиала «Оренбургэнерго», подвел итоги взаимодействия электросетевого предприятия с подрядными организациями и поставщиками.

- В прошлом году для «Оренбургэнерго» было оказано услуг и поставлено материально-технических ресурсов на сумму более 3,5 млрд. руб, из них 350 млн. руб. пришлось на предприятия малого и среднего бизнеса, - сказал Виктор Кажаев. В числе значимых итогов работы с контрагентами руководитель региональной электросетевой организации выделил переход на электронный документооборот.

Директор филиала «Оренбургэнерго» отметил, что в этом году существенных изменений в документации, регламентирующей отношения с поставщиками и подрядчиками, не предвидится, взаимодействие будет осуществляться в строгом соответствии с законодательством.

Далее на встрече обсуждались вопросы сотрудничества с подрядными организациями в ходе выполнения инвестиционной программы, расчистки трасс и расширения просек воздушных линий 6-110 киловольт, поставки материально- технических ресурсов. Представители «Оренбургэнерго» подчеркнули, что требования со стороны электросетевой компании к качеству работ и продукции были и остаются высокими. Особое внимание уделили безопасному ведению работ на объектах филиала работниками подрядных организаций.

На выставке представители компаний-производителей показали средства защиты и спецодежду, новинки электротехнического оборудования и систем учета электроэнергии.

- У нашей компании были контракты с «Оренбургэнерго», все условия выполнены. А в конференции мы участвуем каждый год и демонстрируем новые образцы продукции. Сегодня мы привезли на выставку специальную обувь для электротехнического персонала, - рассказал Алексей Кременецкий, представитель оренбургского предприятия ООО «Техноавиа-Уфа».

Участники совещания отметили, что конференция стала площадкой для обсуждения проблем и поиска способов их решения. Такой подход наиболее эффективен для выстраивания стабильных партнерских отношений между компаниями.

В завершение заседания заместитель генерального директора ПАО «Россети Волга»-директор филиала «Оренбургэнерго» Виктор Кажаев вручил дипломы лучшим подрядным организациям и поставщикам услуг по итогам 2021 года, в числе которых ООО «Элком Трейд» (Санкт-Петербург), ООО «Кабельснаб-Электро» (Оренбург), ООО «Производственная компания Оренбург» (Оренбург), ООО «Топкарт» (Оренбург), ООО «Электросервис» (Оренбург), АО «Чувашэнергосетьремонт» (Чебоксары), ООО «Оренбургсельэлектросетьстрой» (Оренбург), ООО «Региональный кадастровый центр» (Оренбург), ООО «Строительно-земельный центр» (Оренбург), ООО «Научно-производственная организация «Азимут» (Оренбург), ООО «Сбытовая компания «Глобал Инсулэйтор Групп» (Екатеринбург).