 
Инвестиции (проекты)

В Ульяновской области до конца года намерены создать первый промышленный технопарк

В Ульяновской области до конца года намерены создать первый промышленный технопарк

18 февраля 2022, 16:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТЕХНОПАРК, ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
282

Власти Ульяновской области намерены создать до конца года первый промышленный технопарк. Об этом сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор Центра компетенций развития промышленности Ульяновской области Игорь Рябиков.

"В наших планах на 2022 год - создание и аккредитация в Минпромторге РФ первого промышленного технопарка в регионе, который позволит получать поддержку из федерального бюджета", - сказал собеседник агентства.

Первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева уточнила ТАСС, что федеральная поддержка поможет внедрить современные технологии в различных отраслях промышленности.

"Сейчас мы проводим анализ рынка и осуществляем взаимодействие с потенциальными промышленными площадками на предмет аккредитации на их территории промышленного технопарка. Видим запрос и потребность со стороны предприятий в таких отраслях как машиностроение и металлообработка, электроника, в том числе радиоэлектроника, композитные материалы", - пояснила она.

Кроме того, до конца первого квартала в регионе будет открыта так называемая фабрика процессов, созданная по стандартам Федерального центра компетенции в сфере производительности труда (ФЦК) в рамках национального проекта "Производительность труда". Фабрика процессов создается с целью дальнейшего обучения, вовлечения руководителей и сотрудников в бережливое производство на предприятиях и в организациях. В Ульяновской области она откроется на базе Центра компетенций развития промышленности.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Научно-исследовательское судно 18.02.2022
Научно-исследовательское судно "Академик Виктор Ильичёв" заложили корабелы судоверфи "Звезда" в Прим...
В Петербурге построят третий склад-стотысячник 18.02.2022
В Петербурге построят третий склад-стотысячник
К 2024 году более 50 км федеральных трасс Калмыкии расширят до четырех полос движения 18.02.2022
К 2024 году более 50 км федеральных трасс Калмыкии расширят до четырех полос движения
Набсовет ОЭЗ 18.02.2022
Набсовет ОЭЗ "Алабуга" одобрил проект Kastamonu на 30 млрд рублей
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live! Кабельный Авангард
+