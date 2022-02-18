Власти Ульяновской области намерены создать до конца года первый промышленный технопарк. Об этом сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор Центра компетенций развития промышленности Ульяновской области Игорь Рябиков.

"В наших планах на 2022 год - создание и аккредитация в Минпромторге РФ первого промышленного технопарка в регионе, который позволит получать поддержку из федерального бюджета", - сказал собеседник агентства.

Первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева уточнила ТАСС, что федеральная поддержка поможет внедрить современные технологии в различных отраслях промышленности.

"Сейчас мы проводим анализ рынка и осуществляем взаимодействие с потенциальными промышленными площадками на предмет аккредитации на их территории промышленного технопарка. Видим запрос и потребность со стороны предприятий в таких отраслях как машиностроение и металлообработка, электроника, в том числе радиоэлектроника, композитные материалы", - пояснила она.

Кроме того, до конца первого квартала в регионе будет открыта так называемая фабрика процессов, созданная по стандартам Федерального центра компетенции в сфере производительности труда (ФЦК) в рамках национального проекта "Производительность труда". Фабрика процессов создается с целью дальнейшего обучения, вовлечения руководителей и сотрудников в бережливое производство на предприятиях и в организациях. В Ульяновской области она откроется на базе Центра компетенций развития промышленности.