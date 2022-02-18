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ГУП РК "Крымэнерго" подключает к электросетям новые объекты в Большой Алуште

ГУП РК Крымэнерго подключает к электросетям новые объекты в Большой Алуште

18 февраля 2022, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: КРЫМЭНЕРГО

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Работники ГУП РК «Крымэнерго» электрифицируют жилой массив, учреждения здравоохранения, рекреации и телеком-объект в городском округе Алушта.

В настоящее время энергетики прокладывают кабельную линию длиной 1,2 км в с. Лучистом для последующей установки трансформаторной подстанции и присоединения к электросетям новых заявителей в жилом массиве. Траншею в скальной породе для укладки подземной линии пробивают с использованием специального оборудования для экскаваторов – гидромолота.

Кроме того, в Алуште на улице Юбилейной энергетики выполняют монтаж линии электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ с целью подключения модульного ветеринарного пункта с проектным потреблением электроэнергии 15 кВт.

Помимо этого, в пгт Партените к настоящему моменту специалисты ГУП РК «Крымэнерго» завершили ряд мероприятий по увеличению мощности электроснабжения санатория «Крым» до 4,8 МВт. В частности, была установлена автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии и добавлены два дополнительных модуля в питающую санаторий трансформаторную подстанцию. 10 февраля работы были завершены, объект обеспечен энергоснабжением в полном объеме.

В первой декаде февраля 2022 года в с. Лавровом энергетики установили 12 опор для ЛЭП, предназначенной для обеспечения электроэнергией базовой станции мобильной связи. 15 февраля специалисты завершили работы по присоединению телекоммуникационной вышки к энергосистеме. 

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Источник: КРЫМЭНЕРГО

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