Решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко избран на должность генерального директора крупнейшей электросетевой компании СКФО сроком на три года.

Напомним, Роман Левченко в марте 2021 года был назначен заместителем генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергетики «Россети Северный Кавказ», а с апреля того же года исполнял обязанности гендиректора компании.

Роман Левченко родился в г. Ставрополе. В 2000 году окончил Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция».

До прихода в электроэнергетическую отрасль служил в органах внутренних дел, занимал различные руководящие должности в Группе Компаний ООО «Корпорация СТС».

Решение Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» об избрании Романа Левченко генеральным директором компании вступило в силу с 18 февраля 2022 года.