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Роман Левченко утвержден в должности генерального директора ПАО "Россети Северный Кавказ"

Роман Левченко

18 февраля 2022, 13:44
Рубрика: Персоны
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, РОМАН ЛЕВЧЕНКО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Северный Кавказ

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Решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко избран на должность генерального директора крупнейшей электросетевой компании СКФО сроком на три года.

Напомним, Роман Левченко в марте 2021 года был назначен заместителем генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергетики «Россети Северный Кавказ», а с апреля того же года исполнял обязанности гендиректора компании.

Роман Левченко родился в г. Ставрополе. В 2000 году окончил Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция».

До прихода в электроэнергетическую отрасль служил в органах внутренних дел, занимал различные руководящие должности в Группе Компаний ООО «Корпорация СТС».

Решение Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» об избрании Романа Левченко генеральным директором компании вступило в силу с 18 февраля 2022 года.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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