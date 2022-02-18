В 2022 году энергетики отремонтируют 173 км линий электропередачи на востоке Югры. Сеть высоковольтных ЛЭП питает крупнейшие нефтегазовые месторождения страны и порядка 470 тысяч жителей региона. На повышение надежности электроснабжения потребителей компания «Россети Тюмень» направит более 117 млн рублей.

Энергетики «Россети Тюмень» проведут работы в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. У 133 опор ЛЭП будут заменены или усилены фундаменты, устойчивость которых снизилась из-за воздействия суровых климатических условий приарктической зоны. Помимо этого, энергокомпания установит более тысячи птицезащитных устройств – ПЗУ позволят обезопасить пернатых.

Ежегодно большое внимание «Россети Тюмень» уделяют расчистке охранных зон ЛЭП от поросли и кустарников, а также поддержанию нормативной ширины просек. В 2022 году в Нижневартовском районе планируется расчистить более 600 гектаров трасс высоковольтных линий. При подготовке к грозовому периоду специалисты отремонтируют контуры заземления на 117 опорах и смонтируют 66 ограничителей перенапряжения.

Всего Нижневартовские электрические сети эксплуатируют более 3300 км линий электропередачи. В зоне ответственности филиала «Россети Тюмень» находятся потребители 22 населенных пунктов Югры, а также нефтегазодобывающие объекты «Роснефти» и «Газпрома».