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В Минстрое России обсудили вопросы строительства жилья, благоустройства и ЖКХ в Республике Северная Осетия-Алания

Первый заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин и заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько провели рабочую встречу с председателем Правительства Республики Северная Осетия – Алания Борисом Джанаевым и главой администрации города Владикавказа Вячеславом Мильдзиховым, в рамках которой обсудили вопросы развития строительного и жилищно-коммунального комплексов республики.

В частности, на встрече обсудили ход реализации в регионе национального проекта «Жилье и городская среда», а также рассмотрели те проекты, которые регион планирует реализовать с применением механизма инфраструктурного меню.

«Республика Северная Осетия - Алания обладает значительным потенциалом для развития современной городской среды и комфортной жизни. Инструменты «инфраструктурного меню» в перспективе позволят обеспечить регион качественными социальными объектами и поспособствуют их эффективному функционированию», – подчеркнул первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Было отмечено, что в республике активно реализуются мероприятия в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Минстрой России уделяет особое внимание вопросам развития и благоустройства общественных территорий и повышению привлекательности городов. В этом году в рамках федпроекта на территории республики планируется благоустроить 57 дворовых и 42 общественные территории. Формирование комфортной среды влияет на повышение уровня жизни граждан и развитие туристической отрасли в регионе», – отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

В 2021 году в рамках федерального проекта уже благоустроено 138 территорий.

На встрече также обсудили вопрос обеспечения населения качественной водой, которому в регионе уделяется особое внимание. Наиболее остро вопрос стоит в населенных пунктах Алагирского района, где общий износ сетей водоснабжения составляет более 80%. Для устранения сложившейся ситуации планируется реконструкция водопроводных сетей города Алагир, что позволит обеспечить качественной водой более 21 тыс. жителей. Ранее в рамках реализации данного проекта проведена реконструкция системы водоснабжения поселка Редант-2 протяженностью водопровода более 5 км, который позволяет обеспечить качественной водой более 3 тыс. жителей.

Кроме того, в республике продолжается реализация программы переселения граждан из аварийного жилья. В соответствии с соглашением между Северной Осетией и Фондом содействия реформированию ЖКХ, регион взял на себя обязательства досрочно, до конца 2023 года, завершить региональную программу переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В свою очередь Фонд ЖКХ ускоренными темпами будет оказывать финансовую поддержку региону, согласно федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Так, начиная с 2019 года в рамках данной программы 510 граждан переселены из аварийного жилья общей площадью более 9 тыс. кв. м, что составляет порядка 86% от целевых показателей на 2022 год. В этом году в Северной Осетии планируется расселение 140 человек из аварийного жилищного фонда общей площадью 990 кв. м.

«Выполнение всех мероприятий позволит повысить комфорт проживания наших граждан и улучшить облик Владикавказа. Сейчас республике в тесном взаимодействии с коллегами из Минстроя России в формате рабочей группы предстоит обеспечить исполнение принятых на совещании решений», отметил председатель Правительства Республики Северная Осетия – Алания Борис Джанаев.

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Источник: Минстрой России

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