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АО "Мособлэнерго" обеспечило качественным электроснабжением потребителей подмосковного Лосино-Петровского

АО Мособлэнерго обеспечило качественным электроснабжением потребителей подмосковного Лосино-Петровского

21 февраля 2022, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» обеспечило качественным электроснабжением потребителей города Лосино-Петровского. В рамках инвестиционной программы Щёлковским филиалом компании в феврале 2022 года были завершены работы по прокладке 2 новых кабельных линий от подстанции РП-4. Общая протяженность линий более 2 км. Также дополнительно выполнена модернизация электрической подстанции РП-4 для перераспределения новых мощностей на бытовые и социально-значимые объекты города.

Подстанция и новые линии обеспечивают электроэнергией Лосино-Петровскую центральную больницу, среднюю школу №2, жилые кварталы на улицах Горького, Октябрьской, Гоголя и других.

Реализация инвестиционной программы направлена на повышение надежности и бесперебойности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта в виде подключения новых потребителей электроэнергии.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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