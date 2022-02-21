АО «Мособлэнерго» обеспечило качественным электроснабжением потребителей города Лосино-Петровского. В рамках инвестиционной программы Щёлковским филиалом компании в феврале 2022 года были завершены работы по прокладке 2 новых кабельных линий от подстанции РП-4. Общая протяженность линий более 2 км. Также дополнительно выполнена модернизация электрической подстанции РП-4 для перераспределения новых мощностей на бытовые и социально-значимые объекты города.

Подстанция и новые линии обеспечивают электроэнергией Лосино-Петровскую центральную больницу, среднюю школу №2, жилые кварталы на улицах Горького, Октябрьской, Гоголя и других.

Реализация инвестиционной программы направлена на повышение надежности и бесперебойности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта в виде подключения новых потребителей электроэнергии.