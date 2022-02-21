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Энергоблок № 3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС выведен в плановый ремонт

Сегодня энергоблок № 3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС был отключен от сети для проведения очередных плановых мероприятий по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования.

Будет выполнен текущий ремонт насосов, арматуры, турбин и генераторов, чистка теплообменного оборудования и фильтров, эксплуатационный контроль металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов.

«Этот ремонт является одним из подготовительных этапов к продлению срока эксплуатации БН-600 до 2040 года. Во время перегрузки составных частей активной зоны реактора БН-600 будут выгружены три тепловыделяющие сборки с продленным ресурсом облучения. Послереакторные исследования данных ТВС позволят обосновать увеличение их ресурса при эксплуатации в реакторе», — рассказал заместитель главного инженера по эксплуатации второй очереди Белоярской АЭС Сергей Полуяктов.

Радиационная обстановка в районе расположения Белоярской АЭС и на территории городского округа Заречный соответствует уровню естественного природного фона.

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Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"

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