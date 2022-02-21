Такая разная история развития "ГЕРДЫ"
21 февраля 2022, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОСЭНЕРГОАТОМ, БЕЛОЯРСКАЯ АЭС
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика
Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"
Сегодня энергоблок № 3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС был отключен от сети для проведения очередных плановых мероприятий по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования.
Будет выполнен текущий ремонт насосов, арматуры, турбин и генераторов, чистка теплообменного оборудования и фильтров, эксплуатационный контроль металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов.
«Этот ремонт является одним из подготовительных этапов к продлению срока эксплуатации БН-600 до 2040 года. Во время перегрузки составных частей активной зоны реактора БН-600 будут выгружены три тепловыделяющие сборки с продленным ресурсом облучения. Послереакторные исследования данных ТВС позволят обосновать увеличение их ресурса при эксплуатации в реакторе», — рассказал заместитель главного инженера по эксплуатации второй очереди Белоярской АЭС Сергей Полуяктов.
Радиационная обстановка в районе расположения Белоярской АЭС и на территории городского округа Заречный соответствует уровню естественного природного фона.
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