Европейские системные операторы (transmission system operators, TSOs) совместно с национальными операторами энергорынка (national energy market operators, NEMOs) приняли решение о внедрении новой структуры по управлению объединением рынков на сутки вперед и внутрисуточных рынков – Управляющего комитета по объединению энергорынков (Market Coupling Steering Committee, MCSC), в рамках которой сотрудничество между NEMOs и TSOs выходит на качественно новый уровень.

Новая структура начала функционировать 14 января 2022 г., первое заседание MCSC состоялось 2-3 февраля 2022 г. Задачи MCSC – обеспечивать дальнейшую координацию взаимодействия NEMOs и TSOs, повысить эффективность взаимодействия и создать более быстрый механизм принятия решений в рамках процесса объединения рынков на сутки вперед и внутрисуточных рынков.

Реализация Европейского зеленого курса (Green Deal), широкое внедрение в энергосистемы возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и более активная позиция конечных потребителей и участников энергорынков, привели к необходимости улучшить управление и оперативное развитие энергорынков, сделать сотрудничество всех заинтересованных сторон более тесным.

В свете рекомендации Агентства по сотрудничеству регуляторов энергетики (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACERs) о внесении изменений в Регламент Еврокомиссии № 2015/1222 «Об утверждении правил по распределению пропускной способности и управлению перегрузками» − Network Code on Capacity Allocation and Congestion Management (CACM) − европейские NEMOs и TSOs подготовили совместный информационно-пропагандистский документ, в котором прописаны конкретные шаги, позволяющие адаптировать уже хорошо функционирующий европейский внутренний энергетический рынок к новым потребностям. Все NEMOs и TSOs начали на добровольной основе внедрять некоторые из наиболее важных своих предложений для CACM, таких, например, как совместное голосование квалифицированным большинством голосов (Qualified Majority Vote), которое ускорит принятие решений и позволит избежать разногласий с органами власти, а также ускорит создание Консультативной группы с заинтересованными сторонами (Consultative Group with stakeholders). Другие предложения NEMOs и TSOs будут реализованы к концу года, в частности, в отношении организационной структуры управления и эксплуатации энергосистем, а также планирования взаимодействия NEMOs и TSOs, чтобы обеспечить большую наглядность, скорость принятия решений и определенность в отношении дальнейшего развития европейской энергосистемы.

Официальный сайт ENTSO-E