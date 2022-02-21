Такая разная история развития "ГЕРДЫ"
21 февраля 2022, 16:50
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ, ЕГИПЕТ, ФСЭГ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Источник: Министерство энергетики России
Николай Шульгинов и Министр нефти и природных ресурсов Египта Тарек Эль-Молла на полях Форума стран – экспортёров газа рассмотрели двустороннее взаимодействие в сфере топливно-энергетического комплекса.
«Отмечаем перспективы для продвижения сотрудничества по вопросам использования газомоторного топлива в Египте, где рынок компримированного природного газа находится на подъёме и значительными темпами идёт строительство заправочных комплексов», – сказал Николай Шульгинов.
Он подчеркнул, что российская сторона прорабатывает возможность подписания «Меморандума о взаимопонимании по вопросам использования природного газа в качестве газомоторного топлива» как базу для развития такого сотрудничества. Российские промышленные и энергетические компании готовы предложить свои наработки и компетенции для работы с Египтом в этом направлении.
В завершение Николай Шульгинов пригласил египетскую делегацию посетить Мировой энергетический конгресс, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 24 по 27 октября.
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