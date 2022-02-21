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Оптический монтажный кабель СПЕЦКАБЕЛЯ стал одной из разработок года

Разработка завода СПЕЦКАБЕЛЬ вошла в список самых впечатляющих новинок 2021 года по мнению Ассоциации Электрокабель.

В журнале «Электроцех» № 1 (212) за январь 2022 года опубликована статья «Море, авиация и космос: успехи российских кабельщиков». Она рассказывает о самых ярких новинках на рынке российской кабельно-проводниковой продукции за прошедший год по мнению Ассоциации «Электрокабель». Помечается, что это неполный список.

Как указано в статье, несмотря на подорожание меди в два раза, «российские кабельщики продолжают выводить на рынок продукты, которые замещают импортные кабели, а иногда и превосходят все имеющиеся в мире аналоги». Среди таких продуктов отмечен самый тонкий в России волоконно-оптический монтажный кабель производства завода «Спецкабель».

Диаметр кабеля – 900 мкм. Новинка более чем в два раза тоньше аналогов, но при этом отличается особой прочностью. Это кабель для космических аппаратов, в которых от веса кабеля зависит работоспособность оборудования. Однако низкие массогабаритные параметры дают возможность использовать разработку, например, как кабель для авиационной техники, в том числе для беспилотных летательных аппаратов. Продукция для аэрокосмических применений является одним из стратегически важных направлений работы предприятия.

В материале упомянут также кабель парной скрутки для технологии SpaceWire – еще одна уникальная разработка кабельного завода «Спецкабель». 

<…> кабельная промышленность считается одной из самых «импортозамещенных». По сути, сегодня мы, кабельщики, можем всё, и, как показывает пример завода «Спецкабель», можем даже больше – сделать то, чего попросту нет ни у кого в мире, – говорится в материале.

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Источник: Кабельный завод "Спецкабель"

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