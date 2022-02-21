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Что не так с ПВХ-пластикатами? Итоги заседания "Антиконтрафакт" и электробэтмобиль
21 февраля 2022, 15:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ, ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети ФСК ЕЭС
Заявки принимаются от учащихся 9-10 классов школ из любых регионов России по ссылке https://rosseti.startexam.ru до 11 марта 2022 года включительно.
Олимпиада пройдет в дистанционном формате в два этапа:
Победители получат дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры компании, приоритетное право на целевое обучение по профильным направлениям подготовки, а также приглашение на Энергетическую проектную смену Группы компаний «Россети», которая пройдет летом на базе одного из детских оздоровительных центров. Там старшеклассники получат возможность разработать собственные проекты по перспективным направлениям энергетики.
Дополнительно, участники, набравшие высокие баллы по отдельным предметам на первом этапе олимпиады, смогут принять участие в финале олимпиады «Надежда энергетики», которую проводят ведущие профильные вузы.
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