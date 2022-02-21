Строители завершили инженерно-геодезические изыскания на площадке, отведенной под строительство комплекса сжижения природного газа (СПГ), потребителями которого станут жители одного из микрорайонов Белогорска, а также муниципальный транспорт региона. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства области.

"Комплекс сжижения природного газа в Амурской области - новый инвестиционный проект. Его строительство открывает для региона новые возможности по газификации и развитию рынка газомоторного топлива. В настоящее время "Газпром гелий сервис" завершил очередной этап создания [комплекса] - проведены инженерно-геодезические изыскания на площадке будущего производственного объекта в Свободненском районе. Это позволяет готовиться к следующему этапу проекта", - цитирует пресс-служба слова губернатора области Василия Орлова.

Сообщается, что производительность комплекса сжижения природного газа составит 1,5 тыс. кг/час. "Газпром гелий сервис", как оператор по транспортировке продукции Амурского газоперерабатывающего завода, планирует производить сжиженный природный газ для собственного автопарка, а также для обеспечения автономной газификации жилищно-коммунальной инфраструктуры Белогорска. Окончание строительных работ планируется в 2023 году.

"Рассчитываем, что потребителями СПГ станут котельная микрорайона "Амурсельмаш" в Белогорске и муниципальный транспорт региона", - сказал Орлов.

В сентябре 2020 года правительство Амурской области и ПАО "Газпром" подписали программу газификации региона на 2021-2025 годы. За этот период планируется газифицировать шесть муниципалитетов в центральных и северных районах Приамурья. В рамках программы финансирование из областного бюджета составит 3,8 млрд рублей, со стороны группы компаний "Газпром" - 2,9 млрд рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин в августе 2020 года поручил отраслевым министерствам проработать меры по ускорению газификации регионов на Дальнем Востоке, а также представить согласованный план-график газификации с учетом ее поэтапного завершения в 2030 году.