В Росавтодоре состоялось заседание оперативного штаба по решению вопросов, связанных с реализацией проекта автомобильной дороги Казань – Екатеринбург. В совещании, прошедшем в формате видеоконференции, приняли участие начальник строительного управления Росавтодора Кайрат Турсунбеков, директор ФГБУ «Росдортехнологии» Сергей Голодный, и.о. начальника ФКУ Упрдор «Приуралье» Аскат Хайруллин, и.о. начальника ФКУ «Уралуправтодор» Евгений Куркин и заместитель начальника ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Тимур Хафизов.

Представители подведомственных Росавтодору учреждений выступили с докладами о ходе реализации объектов, входящих в состав транспортного маршрута Казань – Екатеринбург.

ФКУ Упрдор «Приуралье» ведет подготовку к строительству скоростной магистрали, которая пройдет через три района Республики Башкортостан. Четырехполосная трасса первой технической категории протяженностью около 65 км станет дублером существующего участка трассы М-7 «Волга», что позволит перенаправить на нее транзитный транспорт, идущий через пять населенных пунктов Илишевского, Дюртюлинского и Чекмагушевского районов. Это положительно отразится на экологии и безопасности дорожного движения в селах, через которые сейчас везут грузы в направлении Урала и Сибири.

На участке будущего строительства в полном объеме завершены геодезические, археологические и гидрометеорологические изыскания. Близки к окончанию инженерные изыскания – они выполнены уже на 90%. Проект предполагает устройство 6 транспортных развязок, 2 мостов, 9 путепроводов и 18 сельхозпроездов. Активная фаза строительства начнется во втором полугодии после получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» и заключения контракта на строительно-монтажные работы.

В Татарстане специалисты ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в этом году начали строительство второго этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Это будет четырехполосная дорога первой технической категории.

В ходе работ запланировано строительство двух транспортных развязок — в районе села Шингальчи и на пересечении с региональной дорогой Набережные Челны - Альметьевск, а также двух путепроводов. Кроме того, предстоит построить восемь мостов — через реки Аланка, Кляткина, Авлашка, Аштылга, Тимерсу и ручьи. В районе сел Сарсаз-Бли, Шингальчи и Керекес установят шумозащитные экраны общей протяженностью 5,4 км. Транспортные развязки будут освещены, что повысит безопасность дорожного движения. Встречные транспортные потоки разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением.

Строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов планируется в три этапа. Проектная документация первого этапа с мостовым переходом через реку Кама находится в стадии разработки. По второму этапу заключен государственный контракт на строительно-монтажные работы. Проектная документация по третьему этапу находится на рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Общая протяженность обхода составит 81 км.

В рамках реализации маршрута Казань – Екатеринбург ФКУ «Уралуправтодор» выполнит капитальный ремонт автомобильной дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург общей протяженностью 139 км. Для увеличения пропускной способности трассы и безопасности дорожного движения дорогу расширят с существующих двух до четырех полос, будут капитально отремонтированы 14 искусственных сооружений.

Работы на трассе Р-242 велись и в прошлом году, когда был закончен участок капремонта протяженностью 26 км. Сейчас идет капитальный ремонт участка км 187 – км 232 протяженностью 45 км, 9 км из них будут открыты для движения в этом году.

Разработка проектной документации на капитальный ремонт еще 3-х участков общей протяженностью 68 км скоро будет завершена, работы на них начнутся после получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Все работы, запланированные на участках автомобильной дороги Р-242, будут закончены в 2024 году.

Реализация проектов ведется в рамках исполнения поручения Президента РФ В.В. Путина о продлении высокоскоростной магистрали Москва – Казань до Екатеринбурга.