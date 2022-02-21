Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев доложил Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину на оперативном совещании с вице-премьерами о ходе реализации проекта «Дальневосточной концессии» и повышении доступности авиаперелётов для жителей Дальнего Востока.

Как напомнил Юрий Трутнев, механизму «Дальневосточной концессии» был дан старт на VI Восточном экономическом форуме.

«В рамках этого механизма частный инвестор строит инфраструктуру, а государство в течение 10–15 лет возвращает ему инвестиции. Это позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на ближайшие годы для решения наиболее важных для жителей Дальнего Востока проблем», – отметил он.

На прошлой неделе на заседании президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшем под руководством вице-премьера, были одобрены первые семь проектов в Магаданской области. Благодаря этому в регионе будут построены спортивный комплекс с бассейном, новый корпус для детского лагеря «Северный Артек», лыжный стадион, общеобразовательная школа, школа с детским садом для детей-инвалидов, новый корпус для детского дома, центр реабилитации. Стоимость этих объектов – 11,6 млрд рублей. Софинансирование со стороны федерального бюджета составит 6,9 млрд рублей в течение 14 лет.

По словам Юрия Трутнева, всего в работе по «Дальневосточной концессии» находятся проекты по созданию 40 объектов инфраструктуры более чем на 270 млрд рублей частных инвестиций. Из них 33 объекта на 108 млрд рублей – это социальная инфраструктура. Например, центр восточных единоборств во Владивостоке, детский лагерь в Хабаровском крае, новое здание Дальневосточного художественного музея, медицинские учреждения в ряде регионов. Семь объектов на 164 млрд рублей – инфраструктура для инвестиционных проектов, в том числе автодорога для Баимского ГОКа, аэропорт в Новой Чаре для Удоканского месторождения, энергообеспечение в Кючусе. «Запуск только этих трёх проектов позволит создать более 5 тыс. новых рабочих мест на Чукотке, в Якутии и Забайкальском крае», – заметил он.

До 2024 года в рамках механизма «Дальневосточной концессии» будет привлечено до 500 млрд рублей инвестиций в строительство инфраструктуры на Дальнем Востоке. «В соответствии с запросами жителей наибольшее внимание уделим развитию медицины, образования, качеству дорог, созданию новых рабочих мест», – добавил Юрий Трутнев.

На совещании обсуждался вопрос транспортной доступности для жителей дальневосточных регионов. По мнению Михаила Мишустина, одна из задач связана с понижением стоимости авиабилетов. «Для многих граждан передвигаться даже внутри самого округа ещё не так давно было очень дорого. Не говоря уже о путешествии в Москву, Санкт-Петербург или куда-то на отдых, в Крым», – считает премьер-министр.

«Для Дальнего Востока, занимающего более 40% территории нашей страны, связанность регионов имеет особое значение. Мы должны дать людям возможность путешествовать, посещать центральную часть России», – в свою очередь подчеркнул Юрий Трутнев.

Правительством РФ разработаны три программы субсидирования авиаперевозок. Первая предназначена только для жителей Дальнего Востока и обеспечивает доступные перелёты в Москву и Санкт-Петербург. При этом один человек может воспользоваться возможностью приобретения льготных авиабилетов два раза туда и обратно, то есть приобрести четыре билета, в течение года. «В прошлом году на программу выделено 5,5 млрд рублей. Более 500 тысяч человек купили билеты по цене не выше 10 200 рублей в одну сторону. В текущем, 2022 году на программу будет выделено 6,5 млрд рублей. Будет перевезено более 600 тысяч пассажиров», – рассказал вице-премьер.

По второй программе билеты по сниженным ценам могут приобрести льготные категории граждан – это молодёжь, многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды. Среди них как дальневосточники, так и те, кто не проживает на Дальнем Востоке, но хочет посетить регион. В 2021 году на эту программу направлено 4,4 млрд рублей. Перевезено более 450 тысяч пассажиров.

«Желающих воспользоваться программой оказалось значительно больше. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с 2022 года введён механизм автоматического субсидирования. Теперь, даже если средства, выделенные на субсидирование перелётов, закончатся, люди смогут приобрести билеты по льготной цене. Затем средства будут возмещены авиакомпаниям из федерального бюджета», – сообщил Юрий Трутнев.

Третья программа направлена на развитие межрегиональных авиаперевозок внутри округа. В 2021 году на её реализацию было выделено 1,2 млрд рублей. В 2022 году эта сумма возросла почти в пять раз и составила 5,9 млрд рублей. Оператор программы – Единая дальневосточная авиакомпания. В 2021 году по 20 новым маршрутам внутри ДФО компанией перевезено более 69 тысяч пассажиров. В 2022 году планируется увеличить количество маршрутов и перевезти 250 тысяч пассажиров. «Цены на билет начинаются от 1038 рублей за перелёт из Улан-Удэ в Хужир, а максимальный тариф составляет 10 670 рублей за перелёт Хабаровск – Якутск. Заполняемость новых маршрутов высокая, в среднем от 60% и выше», – пояснил Юрий Трутнев.

По словам вице-премьера, в целом на все три программы в 2021 году было выделено 11,1 млрд рублей. В 2022 году эта сумма возросла в полтора раза и составляет 16,6 млрд рублей, что позволит большее количество людей перевезти по льготным тарифам. «Также в этом году начнём обновлять воздушные суда Единой дальневосточной авиакомпании», – завершил он своё выступление.

Председатель Правительства РФ ещё раз обратил внимание вице-премьеров на необходимость приоритетность поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока.