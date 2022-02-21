Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко оценил новый комплексный туристический проект «Долина Васта» в Сочи в рамках рабочей поездки в Краснодарский край.

В презентации приняли участие генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов, генеральный директор «Васта Дискавери» Сергей Бачин и мэр города Сочи Алексей Копайгородский.

Всесезонный курорт «Долина Васта» планируется построить в 2029 году в горном кластере Сочи. Инвестором проекта выступает компания «Интеррос». На новом курорте будут развивать оздоровительный, горнолыжный, экологический и другие виды туризма. Курорт расположится на территории 3,8 тыс. га, общая площадь зданий и сооружений составит 322 тыс. кв. м. 13 км новых канатных дорог свяжут 80 км горнолыжных трасс. Вместе с уже функционирующими трассами горного кластера Сочи общая зона катания составит 300 км.

«Президентом поставлена задача ускорить развитие внутреннего туризма. Краснодарский край, непосредственно Сочи – одно из самых посещаемых мест в России. Если давать оценку амбициозности проекта “Долина Васта”, то город не видел подобной масштабной стройки со времён Олимпиады. Здесь будут построены современные гостиницы категорий “три звезды” “четыре звезды” “пять звёзд”, апарт-отели, бальнеологический пансионат-клиника. 3,5 тыс. номеров в новых гостиницах смогут вместить почти 8 тысяч человек единовременно. На объектах “Долины Васта” будет создано 2,5 тыс. новых рабочих мест, для персонала построят комфортное жильё. Отдыхать в “Долине Васта” смогут 1,5 миллиона человек в год. Безусловно, строительство придаст импульс развитию малого и среднего предпринимательства, которые традиционно сопровождают такие крупные объекты. Бюджет региона получит миллиардные налоговые отчисления. Уверен, инструменты национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства” позволят осуществить качественный инфраструктурный рывок и в других регионах России», – отметил Дмитрий Чернышенко.

В рамках реализации мероприятий по развитию территории совместно с Минстроем корпорация «Туризм.РФ» обеспечит так называемую оркестровку – межведомственную координацию для создания транспортной и инженерной обеспечивающей инфраструктуры, которая необходима для реализации проекта.

«Объём инвестиций в обеспечивающую инфраструктуру составит до 30 млрд рублей. Проект будет реализован при обязательном соблюдении всех норм экологического законодательства», – прокомментировал Сергей Суханов.

Генеральный директор «Васта Дискавери» Сергей Бачин отметил, что курорт «Долина Васта» станет логичным постолимпийским развитием «Розы Хутор» и гармонично дополнит имеющуюся инфраструктуру горного кластера Сочи.

«Это позволит значительно расширить туристические возможности Краснодарского края в целом как наиболее привлекательного направления для отдыха в нашей стране», – сказал он.

Глава Сочи Алексей Копайгородский рассчитывает, что создание нового курорта «Долина Васта» даст дальнейший толчок развитию всего горного кластера с упором на оздоровление и бальнеологические возможности Сочи.

«Для нас очень важно комплексное развитие этой туристической территории. Сочи – единственный в России круглогодичный курорт, и расширение курортной инфраструктуры будет способствовать формированию отечественного и международного туристического потенциала», – добавил мэр.

Соглашение о совместной реализации проекта всесезонного горного курорта «Долина Васта» в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» между компаниями «Интеррос», «Васта Дискавери», «ВЭБ.РФ» и «Туризм.РФ» было подписано в рамках ПМЭФ-2021 в присутствии Заместителя Председателя Правительства Дмитрия Чернышенко и председателя «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова.