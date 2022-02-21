"Газпром" обеспечивает газоснабжение Республики Карелия

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый и второй этапы строительства газопровода Волхов-Сегежа-Костомукша. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Проект строительства газопровода Волхов-Сегежа-Костомукша общей длиной 468 км реализуется в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, подписанной между «Газпромом» и правительством Республики Карелия. Начальная точка трассы находится в Ленинградской области, конечная – в Республике Карелия.

В соответствии с документацией, получившей положительные заключения Главгосэкспертизы России, на первом этапе планируется прокладка подземной трассы газопровода общей протяженностью около 239 км, которая пройдет в Ленинградской области (Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский районы) и в Республике Карелия (Пряжинский, Прионежский районы). Второй этап строительства предполагает прокладку трассы подземного газопровода общей длиной свыше 229 км в Пряжинском, Кондопожском, Медвежьегорском и Сегежском районах Республики Карелия.

Максимальное рабочее давление проектируемого газопровода – 9,8 МПа.

В ходе работ на трассе газопровода планируется строительство воздушных и кабельных линий электропередачи, трансформаторных подстанций, а также линий волоконно-оптической связи, узлов приема и запуска средств очистки и диагностики (СОД) трубопровода, подъездных дорог и иных необходимых сооружений и коммуникаций. Кроме того, в рамках второго этапа в Карелии планируется строительство газораспределительных станций (ГРС) «Медвежьегорск» и «Сегежа» и отводящих газопроводов к ним.

В рассмотренной экспертами документации также представлен раздел об обеспечении сохранности объектов культурного (археологического) наследия, в том числе выявленных на этапе археологических раскопок в зоне размещения газопровода «Волхов-Сегежа-Костомукша».

Так, в Ленинградской области в проектируемой зоне строительства обнаружены углежогные ямы Усланка VI, Усланка VII, углежогная куча Каномка VII, а также группа углежогных куч Лодейное Поле I, стоянки Усть-Рыбежно и ряд других объектов археологического наследия, взятых под охрану. В непосредственной близости от границы трассы газопровода на участке 303-364 км в Кондопожском и Пряжинском районах Карелии располагаются такие группы археологических памятников, как Углежогные кучи Тивдия, Стоянки Кумса, Смолокуренная куча Табойпорог I и ряд других древностей, которые также обеспечиваются необходимыми мерами защиты в охранной зоне объектов культурного наследия.

Застройщик – ООО «Газпром Межрегионгаз». Генеральный проектировщик – ООО «Институт прикладных исследований газовой промышленности».

Фото: Игорь Подгорный/ТАСС